Palmeiras: Deyverson pede desculpas e avisa a torcida que ainda quer ganhar títulos

O atacante já estava sendo negociado com o clube chinês, mas não aceitou a proposta

Durante coletiva de imprensa marcada de última hora pelo Palmeiras nesta segunda-feira (25), o atacante Deyverson comentou sobre a insatisfação dos torcedores com sua postura e sobre a negociação com o Shenzen FC, da China, que não desenrolou.

“Conversei com minha família, sentei e achei que o momento de sair do Palmeiras não era agora, porque ainda quero ganhar títulos”, disse o jogador.

No último domingo (24), um vídeo de Deyverson falando que estava a caminho do clube chinês vazou na internet, e ele se explicou pedindo desculpas à torcida e ao presidente pelas polêmicas que tem causado.

“Esse vídeo surgiu de um grupo de amigos que eu tenho, que tinha confiança. Não tenho mais, pensava que todos eram meus amigos. Um deles fez com que vazasse. Foi uma brincadeira não agradável para os torcedores, mas que acreditava que meus amigos tirariam de letra”, disse.

O atacante tem contrato com o Alviverde até o fim junho de 2022, mas a diretoria chegou a um acordo com o clube chinês Shenzen FC para transferir o jogador por 12 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) na última quinta-feira. O acordo só não foi concluído pois faltava o “sim” de Deyverson, o que não ocorreu.

"A decisão é minha, eu que decido se vou ou não. Eu conversei com a minha família, devo muito ao Palmeiras. Quando cheguei fui muito criticado e dei a volta por cima. Queria sair pela porta de frente e não como ia sair. Optei por ficar, amo o Palmeiras", declarou.

O interesse do Palmeiras em negociar o camisa 16 veio à tona após o clássico contra o Corinthians, no qual o jogador foi expulso de campo por cuspir no rosto de seu adversário, Richard. O cartão vermelho rendeu a ele uma multa de R$ 350 mil da diretoria palmeirense e seis jogos de suspensão, dos quais ainda deve cumprir três nesta primeira fase do Campeonato Paulista.

"Foi um erro grave. Se eu falar que não posso cometer outro erro, é mentira. Eu me arrependi muito, Palmeiras sofreu bastante, meus companheiros e minha família também. Infelizmente acontecem coisas que não podemos voltar atrás. Posso errar, sim. Sou ser humano", disse.