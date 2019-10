Palmeiras de Mano faz muito mais gols do que seu antigo Cruzeiro

Vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo marcou o 13º jogo do técnico no Alviverde, igualando seu número de rodadas à frente da Raposa em 2019

Mano Menezes havia feito 13 jogos pelo no Brasileirão de 2019, e nesta quarta-feira (30) igualou o mesmo número de partidas agora sob o comando do . No que diz respeito ao treinador, a melhora é gigante.

Com gols de Bruno Henrique, Felipe Melo e Gustavo Scarpa o Alviverde não teve dificuldades para bater o São Paulo por 3 a 0, em clássico válido pela 29ª rodada do Brasileirão. O resultado levou o time de Mano a 60 pontos – diminuindo para sete a diferença em relação ao líder , que enfrenta o na quinta.

O título brasileiro é missão praticamente impossível, muito mais por méritos de um Flamengo que faz uma revolução no futebol do nosso país do que por deméritos do Palmeiras – que na verdade seguiu jogando o que aqui no era considerado normal e hoje tem um ponto a mais do que tinha após 29 partidas em 2018, ano em que foi campeão.

Mano Menezes, contudo, está comemorando muito mais do que vinha fazendo com o Cruzeiro neste Brasileirão. Em 13 jogos sob o comando da equipe mineira, o técnico vibrou com nove gols pró e lamentou 20 contra. No Palmeiras a melhora é gigante após 13 partidas: foram 23 bolas nas redes e nove gols sofridos.

Mano Menezes Finalizações Chances criadas Gols pró Posse Gols contra Palmeiras 212 159 23 54,95 9 Cruzeiro 161 122 9 51,05 20

Ainda que tenha no Allianz Parque um elenco mais rico do que tinha na Toca da , é um dado que mostra melhora no trabalho de Mano Menezes. A grande questão que palmeirenses e não-palmeirenses se perguntam é: seria uma melhora boa o suficiente para fazer frente ao Flamengo na próxima temporada?