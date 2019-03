Palmeiras dá a volta por cima no São Paulo nos últimos 10 anos, números comprovam

Rivais, que medem forças mais uma vez neste sábado (16), viram a gangorra virar dentro e fora de campo na última década

Rivais históricos do Choque-Rei, e vivem, há dez anos, de reviravoltas no histórico do clássico. Se, em 2009, o clube tricolor dominava a disputa, ao ponto de fazer piada com o rival, hoje é bastante diferente para os dois times, que se enfrentam neste sábado (16), a partir das 16h30, em mais uma rodada do 2019.

E essa história passa, é claro, nas mãos das duas diretorias.

No ano de 2009, as equipes viviam um momento de rivalidade extrema, com a acirrada disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, que acabou sendo levado pelo somente na última rodada. Palmeiras e São Paulo estavam entre os favoritos mas, enquanto o Tricolor acabou em terceiro lugar ao término do campeonato, o ficou em quinto.

O São Paulo vinha de uma sequência de glórias nos anos anteriores: foi Campeão Brasileiro em 2006, 2007 e 2008, além de ter conquistado a terceira Libertadores e o Mundial, em 2005.

Em 2009, o Tricolor ainda era comandado por Muricy Ramalho, cujo respaldo transformou o clube numa vitrine que atraía alguns dos melhores jogadores do futebol nacional, além de se reforçar com alguns jogadores de elite, como Adriano Imperador e Miranda. Em outro momento, ídolos como Kaka e Luís Fabiano também trabalhariam junto ao técnico tricampeão.

A demissão de Muricy, resultado da eliminação na e alguns problemas com seu elenco, parecia o prenúncio do fim de uma era no Morumbi. As glórias se tornaram escassas, à exceção da conquista da , em 2012. No ano seguinte, quando voltou ao comando, o treinador encontrou a equipe já em uma situação completamente diferente: o Tricolor havia terminado o primeiro turno do Brasileirão na zona de rebaixamento, e precisava se reerguer.

Fora de campo, a situação política do clube se viu marcada por uma crise administrativa da gestão Juvenal Juvêncio, que se prolongou pelo mandato seguinte, em 2015, de Carlos Miguel Aidar.

Os anos que antecederam a queda do Palmeiras para a , em 2013, foram marcados majoritariamente por empates no Choque-Rei e da maioria de vitórias são paulinas.

A conquista da Copa do , em 2012, mascarou as profundas carências do elenco alviverde, o que ficou comprovado com a confirmação do desscenso. Faltava na equipe nomes importantes, enquanto a diretoria também vivia seguidas turbulências, tanto que, após o mandato de Affonso Della Monica (2005 a 2009), os presidentes seguintes dificilmente passavam mais de um ano no cargo até a gestão de Arnaldo Tirone, que permaneceu de 2011 a 2013.

Com a demissão de Felipão, ao final de 2012, e a confirmação da queda para a segunda divisão, o Palmeiras não teve sossego nos clássicos até o ano de 2015, quando a história começou a mudar. Ao mesmo tempo, a transição da gestão Juvêncio-Aidar foi marcada por diversos conflitos, de salários atrasados e uma tensão institucional que afetavam diretamente o rendimento em campo do time do Morumbi.

Os problemas, incrivelmente, eram ofuscados pelas falas polêmicas que marcaram o mandato de Aidar. Entre elas as declarações fortes que geravam conflitos com o próprio rival alviverde, como quando São Paulo deu um 'chapéu' no Palmeiras para contratar Alan Kardec, em meio às renovações de contrato entre atacante e o Palmeiras.

“O choro é livre. A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética, demonstra infelizmente o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras”, declarou na época o ex-presidente são paulino, em resposta às críticas do mandatário palmeirense.

No mandato de Paulo Nobre no Palmeiras, as mudanças mais importantes para o time surgiram após a contratação de Alexandre Mattos, em 2015. Os conflitos internos e o desempenho dentro de campo pareciam destinados a darem saltos significativos. Com grande reputação construída no , Mattos chegou na Academia não só com o grande desafio de evitar um novo rebaixamento, mas, mais importante que isso: reformular o elenco e colocar o clube em um novo patamar.

Os confrontos do Choque-Rei, muitas vezes marcados por empates, passaram a ter um domínio de vitórias do Alviverde, uma nova fase pode ser atribuída, também, à completa desorganização interna vivida pelo Tricolor.

A chegada de Mattos ao futebol, em conjunto com o aporte financeiro da Crefisa, passaram a moldar o Palmeiras novamente como uma instituição vitoriosa. Não à toa, a partir daquele ano a equipe Alviverde venceu a , em 2015, e dois Campeonatos Brasileiros, em 2016 e 2018.

No confronto deste sábado (16), o Verdão novamente chega com vantagem sobre o São Paulo. Caso a vitória seja dos visitantes, o Palmeiras já garante sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e complica a classificação do Tricolor, que ocupa o segundo lugar de seu grupo.

O mais novo capítulo da história do Choque-Rei terá lugar no Estádio do Pacaembu. Um palco antigo para uma rivalidade sempre capaz de trazer novidades.

Palmeiras x São Paulo: histórico 2009-2018