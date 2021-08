Palmeiras x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Cuiabá neste domingo (22), às 11h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Embalado com a classificação à semifinal da Copa Libertadores, após eliminar o São Paulo, o Verdão terá os retornos de Renan e Victor Luis.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira, o auxiliar João Martins e o meia Patrick de Paula, expulsos na derrota para o Atlético-MG na última rodada, serão desfalques. Vitor Castanheira deve comandar a equipe.

Já o Cuiabá, a dois pontos do primeiro time que abre a zona de rebaixamento, entra em campo pensando apenas na vitória.

No entanto, o lateral-direito João Lucas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Lucas Ramon é o provável subsituto.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê, Rafael Gaiva e Clayson; Jenison e Danilo Gomes.

Jogo: Palmeiras x Cuiabá

Quando e que horas? Domingo, 22 de agosto de 2021, às 11h (de Brasília).

Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Escala de arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Salim Fende (SP)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistente VAR: André da Silva (RS)



Verdão busca reduzir a diferença para o líder Atlético-MG / Foto: Getty Images

Qual o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras Brasileirão 14 de agosto de 2021 Palmeiras 3 x 0 São Paulo Libertadores 17 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Athletico-PR Brasileirão 28 de agosto de 2021 21h (de Brasília) Ceará x Palmeiras Brasileirão 5 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 1 Bahia Brasileirão 8 de agosto de 2021 Cuiabá 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão 15 de agosto de 2021

Próximas partidas