Palmeiras x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o CRB nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final, após vencer o primeiro duelo por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x CRB DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglesias (PI)

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (9). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vantagem do empate para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras entra em campo após conquistar a primeira vitória no Brasileirão.

Já o CRB precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, mas chega embalado depois de uma importante vitória na Série B, quando bateu o Cruzeiro por 4 a 3.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Danilo Barbosa, Luan e Alan Empereur; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão (Wellington); Claudinei (Marthã), Jatobá (Jean Patrick), Ewandro e Diego Torres; Erik (Dudu) e Hyuri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA CRB 0 x 1 Palmeiras Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Palmeiras 3 x 1 Chapecoense Brasileirão 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Brasileirão 12 de junho de 2021 19h (de Brasília) Juventude x Palmeiras Brasileirão 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 1 Palmeias Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Cruzeiro 3 x 4 CRB Série B 6 de junho de 2021

Próximas partidas