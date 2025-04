Palmeiras x Corinthians, São Paulo x Cruzeiro, Fluminense x Santos e o que mais você precisa saber sobre a terceira rodada do Brasileirão 2025

Confira mais informações sobre a terceira rodada desta edição que está só começando

Com duas rodadas já realizadas, o Brasileirão 2025 começa a decolar de vez para os 20 clubes presentes na disputa.

Vindo de um meio de semana em que vários times tiveram compromissos por Libertadores ou Copa Sul-Americana, o campeonato vai vendo seus participantes entrando em forte rotação por diferentes objetivos.

Abaixo, a GOAL mostra alguns destaques da terceira rodada do Brasileirão 2025.

Mais artigos abaixo

Promessa de bons confrontos

Com uma porção de times competitivos, o Brasileirão reserva bons duelos rodada após rodada. São Paulo x Cruzeiro, Fluminense x Santos e Grêmio x Flamengo são alguns interessantes embates deste fim de semana. Após derrotas decepcionantes por competições continentais, a Raposa e o Rubro-Negro tentam dar uma resposta, apesar da dura missão de jogarem fora de casa.

Dérbi paulista agita o fim de semana

Depois de decidirem o Campeonato Paulista há pouco mais de duas semanas, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar. Engasgado com a perda do título estadual e o jejum de quatro jogos sem vencer o arquirrival, o Verdão tenta aproveitar o mando de campo para desbancar o Timão, que tem sido instável também, e ganhar moral para a sequência da temporada.

Jogos da terceira rodada

A terceira rodada do Brasileirão 2025 tem início no sábado (12 de abril) com quatro jogos. RB Bragantino x Botafogo e Juventude x Ceará abrem os trabalhos às 16h de Brasília. Palmeiras x Corinthians se enfrentam às 18h30, enquanto Vasco x Sport, às 21h.

As outras seis partidas acontecem no domingo (13 de abril). Bahia x Mirassol entram em campo às 16h. São Paulo x Cruzeiro e Grêmio x Flamengo jogam às 17h30. Fluminense x Santos (19h30), Fortaleza x Internacional (20h) e Atlético-MG x Vitória (20h30) fecham a rodada.

Oferecimento Eisenbahn: Tempo de qualidade merece uma cerveja de qualidade.