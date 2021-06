Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paulista será disputado neste sábado (12), pela terceira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, pressionados após a queda na Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Sábado, 12 de junho de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistente VAR: Fabrício Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca deixar de lado a queda na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (12), com narração de Everaldo Marques, comentários de Casagrande e Alexandre Lozetti. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Eliminado da Copa do Brasil pelo CRB na terceira fase, o Palmeiras entra em campo pressionado pela vitória neste sábado.

Para o clássico, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Kuscevic, recuperado de lesão, enquanto Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña, na Copa América, são desfalques.

Desejamos muita força e uma pronta recuperação ao ex-goleiro Aranha, internado em Pouso Alegre (MG) com Covid-19. A #FamíliaPalmeiras está na torcida por você! #ForçaAranha pic.twitter.com/nbYSGK0ed0 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 11, 2021

Do outro lado, o Corinthians também foi eliminado pelo Atlético-GO na Copa do Brasil.

Fagner, que cumpriu suspensão no meio da semana, retorna.

No último encontro entre as equipes, o Palmeiras venceu por 2 a 0, em Itaquera, pela semifinal do Paulistão.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Luan: Gustavo Mosquito, Jô (Ramiro) e Mateus Vital.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 1 Chapecoense Brasileirão 6 de junho de 2021 Palmeiras 0 (3) x (4) 1 CRB Copa do Brasil 9 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Palmeiras Brasileirão 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Palmeiras x América-MG Brasileirão 19 de junho de 2021 11h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Corinthians Brasileirão 6 de junho de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Corinthians Copa do Brasil 10 de junho de 2021

Próximas partidas