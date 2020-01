Palmeiras comemora título mundial na Florida e internet não perdoa; veja

Um post do Alviverde nas redes sociais reacendeu uma velha discussão entre torcedores

A temporada 2020 nem começou oficialmente no futebol brasileiro, mas torcedores já estão prontos para fazer e retrucar provocações. E nesta quarta-feira (15), o velho tema envolvendo e voltou à tona.

Isso porque o Alviverde, que está nos para a disputa da Flórida Cup, fez um post nas suas redes sociais no qual diz ter sido campeão mundial: a foto contém a taça da Libertadores de 1999 e o troféu da Copa Rio de 1951.

A postagem rendeu ironias de torcedores adversários, especialmente fãs dos rivais de e o , cuja rivalidade com o alviverde cresceu consideravelmente nos últimos anos.

Provocações

venceu a Pequena Taça do Mundo em 1953 derrotando e mas jamais cogitou chamar de mundial de clubes. Tentar transformar à força Copa Rio em Mundial é uma vergonha que só a Porcada é capaz de passar! 😂#NãoTemCopinhaNãoTemMundial pic.twitter.com/m3LWYtKBbc — Planeta Corinthians (@PlanetaSCCP) January 15, 2020

sendo Campeão Mundial da Copa Rio (atenção na fala do repórter) Inesquecível 🏆 pic.twitter.com/8Dpi6er3Lp — ℛℰᎽ DA AMERICA 👑 (@FelipeRey8) January 15, 2020

Se tem clube que considera Copa Rio como mundial, vou considerar também a Pequena taça do mundo, aonde o @SaoPauloFC conquistou duas vezes 1955 e 1963 ! pic.twitter.com/OrGq2UNsk9 — Marketing |_SPFC_| 🇾🇪🏟🇧🇷 (@Marketing_spfc_) January 15, 2020

Olha que vergonha, copa Rio kkkkk pic.twitter.com/IepyjBoRdH — Senhor Fla (@SenhorB3) January 15, 2020

As respostas

O 1º! Somos a nata do bagulho! — #ReformulaçãoJÁ (@FuerzaParmera) January 15, 2020

Copa Rio>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>copa jipe — ⓟVAZA GALINHOTE!! (@ForaFantocheSEP) January 15, 2020

Os mesmos que dão kkkk para a Copa Rio são os que consideram a Copa Toyota o supra sumo do Mundial? pic.twitter.com/fIeHYVaOM2 — 🇮🇹Fluminens3 🇮🇹 (@Fluminens3) January 15, 2020

Também através do Twitter, torcedores palmeirenses exaltaram o título de 1951. A curiosidade é que fãs do , que em 1952 levantou a segunda e última edição do certame, também apareceram para defender o Alviverde.

Flamengo é campeão mundial?

🔴⚫️ No matter what happens, @Flamengo's fans have enjoyed every moment at the #ClubWC & made the most of their first-ever Club World Cup appearance 👏 pic.twitter.com/e6O9pjZe2c — FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019

Alguns torcedores do Flamengo estão zoando o Palmeiras e o Fluminense pela Copa Rio e dizendo que a FIFA não reconheço isto como mundial



Só quero lembrar que a FIFA também não reconhece COPA TOYOTA (torneio de apenas 2 clubes da década de 80) como Mundial, e aí flamenguista ? pic.twitter.com/S3lRabErHR — FluzãoDeDortmund (@FluDeDortmund) January 15, 2020

Dentre os argumentos dos torcedores do Fluminense, o principal foi um tweet do perfil oficial da FIFA parabenizando o Flamengo pela participação no Mundial de Clubes de 2019, onde a máxima entidade do futebol mundial diz que aquela havia sido a primeira participação do no certame – e ignorando todas as disputas anteriores ao Mundial de 2005.

Algumas discussões de torcida parecem não tem fim... entra ano, sai ano.