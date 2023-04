Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada do grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após estrear com derrota na competição nacional, o Palmeiras vai a campo com força máxima para buscar o seu primeiro triunfo nesta edição. O Verdão não poderá contar com Murilo Jailson, suspensos, enquanto Veiga, Rony, Tabata e Mayke seguem no departamento médico. O Alviverde vem de vitória na primeira rodada do Brasileirão.

Do outro lado, o Cerro Porteño venceu na primeira rodada e agora promete dificultar a vida do forte rival. O time é o segundo colocado do campeonato paraguaio, tendo marcado 24 gols e sofrido 19.

Nos últimos 11 confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu cinco vezes, além de duas vitórias do Cerro e quatro empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cerro Porteño: Jean; Enzo Giménez, Piris da Motta, Pedro Alvarez, Gabriel Báez; Claudio Aquino, Rafael Carrascal; Damián Bobadilla, Galeano, Fernando Fernández; Braian Samudio. Técnico: Facundo Sava.

Desfalques

Palmeiras

Raphael Veiga, Mayke, Rony e Bruno Tabata estão no departamento médico, enquanto Murilo e Jailson cumprem suspensão.

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Quando é?