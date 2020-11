Palmeiras x Ceará: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes abrem os duelos das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (11); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Abrindo os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (11), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo confronto de ida da competição nacional. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Ceará DATA Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após eliminar o RB nas oitavas de final, o Palmeiras terá pela frente o Ceará na Copa do .

Embalado com a sequência de vitórias no Brasileirão, o não poderá contar com Weverton, Gabriel Menino, Gómez e Viña, convocados pelas suas seleções na data Fifa.

Já o Ceará não poderá contar com sete jogadores para o duelo. Vina e Eduardo Brock testaram positivo para a Covid-19, enquanto Alyson, Saulo Mineiro, Cléber e Jacaré, que já atuaram na competição por outros times, estão fora, além de William Oliveira ainda no departamento médico.

Por outro lado, Luiz Otávio, Fabinho e Leandro Carvalho ficam à disposição do técnico Guto Ferreira.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Emerson , Scarpa; Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga; Rony, Veron, Willian.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Felipe Silva; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 RB Bragantino 5 de novembro de 2020 0 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) Ceará x Palmeiras Copa do Brasil 18 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Santos Copa do Brasil 4 de novembro de 2020 Ceará 0 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas