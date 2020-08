Palmeiras, campeão nos pênaltis, deixa Gómez 'de molho' pela primeira vez em séries decisivas

Zagueiro paraguaio fez bom jogo, mas nos minutos finais trouxe mais emoção do que o torcedor palmeirense gostaria

O futebol é cheio de histórias malucas, de superação, de quedas repentinas, de heróis se transformando em vilões e mais. Na tarde desse sábado (08), o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez quase colocou o título do Palmeiras a perder, mas no final teve que confiar nos companheiros e viu o levantar o caneco do , que não vinha desde 2008 para o .

O Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis nesse sábado e garantiu o 23º título estadual da história. Porém, o sofrimento da disputa de pênaltis ocorreu devido a um erro capital de Gustavo Gómez. Literalmente nos últimos segundos de jogo, quando o Verdão vencia por 1 a 0, o defensor deu um carrinho dentro da área e atingiu Jô. O próprio atacante corintiano pegou a bola, cobrou e obrigou que o duelo fosse decidido nas penalidades máximas.

O defensor vinha fazendo um bom jogo na final. A dupla de zaga formada com Felipe Melo funcionou bem e o goleiro Weverton teve relativamente pouco trabalho na partida. O paraguaio somou oito cortes, duas interceptações e um desarme. Com o pênalti cometido nos últimos instantes do jogo, Gómez demonstrou arrependimento e chorou de desespero ao pensar em perder o título que já estava muito bem encaminhado para o Verdão.

O abalo no psicológico do beque foi claro e se refletiu na omissão do camisa 15 na lista de cobradores da disputa de pênaltis, algo inédito na história recente do time paulista. Uma das principais armas ofensivas do defensor é exatamente a cobrança de penais. Gómez chegou ao Palmeiras em agosto de 2018, e desde sua chegada apenas Gustavo Scarpa (7) e Bruno Henrique (5) cobraram pênaltis mais vezes que Gustavo, que cobrou quatro vezes e está empatado com Dudu.

Em 2019, na semifinal do Paulistão contra o , Gómez foi um dos primeiros a cobrar o pênalti. A mesma situação ocorreu na Copa do de 2019, quando o paraguaio esteve entre os primeiros a chutar contra a meta do . Curiosamente, nas duas ocasiões o Palmeiras foi eliminado.

Dessa vez, na finalíssima do Paulista, Gómez não bateu. É claramente o famoso caso da "perda de confiança" após um erro cometido. O paraguaio não cobrou, mas viu seus companheiros fazerem o trabalho: Weverton cresceu no confronto e pegou dois pênaltis, e o "menino" Patrick de Paula cobrou o último e decisivo tiro, que deu o troféu ao Alviverde.