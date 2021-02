Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), pela 33ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Botafogo nesta terça-feira (2), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, já de olho no Mundial de Clubes da Fifa. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (para todo o Brasil). Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Botafogo DATA Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Ricardo Junio (MG)

Quarto árbitro: Leandro Bizzio (SP)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistentes VAR: Wanderson Alves (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca mais uma vitória / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (para todo o Brasil). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão, mas o técnico Abel Ferreira deve poupar os titulares antes da viagem para a disputa do Mundial de Clubes, que será disputado no Qatar.

Já o Botafogo, lanterna do Brasileiro e com apenas 23 pontos, busca aproveitar o momento do rival para tentar a vitória no Allianz Arena.

Para o duelo, a equipe segue sem contar com Pedro Raul, ainda com dores, enquanto Victor Luis, por questões contratuais, também está fora.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Mayke, Kuscevic, Empereur e Esteves; Felipe Melo, Patrick de Paula, Willian, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Breno Lopes.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Davi Araújo (Angulo), Matheus Nascimento e Matheus Babi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021 Palmeiras 1 x 0 Santos Copa Libertadores 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x A determinar Mundial de Clubes 7 de fevereiro de 2021 15h (de Brasília) Defensa y Justicia x Palmeiras Recopa 10 de fevereiro de 2021 A determinar

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 3 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 Fluminense 2 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas