Palmeiras x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Libertadores feminina

Confronto que decide o título da competição mais importante do continente será nesta sexta-feira (28); veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Boca Juniors decidem o título da Libertadores feminina nesta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada, na Pluto TV, no streaming, e no Facebook Watch, nas redes sociais.

O Verdão, que faz sua primeira participação no torneio, garantiu sua vaga para a decisão após bater o América de Cali por 1 a 0 nas semifinais, com gol de Ary Borges.

Já o Boca, que também chega pela primeira vez na grande final, garantiu a vaga ao vencer o Deportivo Cali nos pênaltis por 3 a 0, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Jully; Bruna Calderan, Poliana, Julia, Katrine; Duda, Ary Borges, Camilinha; Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Andressinha.

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Oliveros; Dos Santos, Mayorga, Sachs e Navarrete; Rodríguez, Gómez, Preininger, Huber e Priori; Nuñez.

@BocaJrsOficial

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Fabio Menotti/SE Palmeiras

• Data: sexta-feira, 28 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado – Quito, EQU