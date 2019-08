Palmeiras banca Felipão após outra eliminação: 'nunca pensamos em trocar'

Alexandre Mattos, diretor de futebol do Verdão, concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol e falou que jamais pensou em trocar o treinador

Alexandre Mattos compareceu à sala de imprensa da Academia de Futebol e reforçou, mesmo após a eliminação nas quartas de final da , que não pretende tirar Luiz Felipe Scolari do cargo em 2019.

"O [Luiz] Felipe [Scolari] é o nosso treinador, tem contrato. Dias de muitas especulações. Não passou na cabeça dele e na nossa uma troca. Felipe é o atual campeão brasileiro, recordes atrás de recordes, vamos prosseguir naquilo que a gente entende ser o melhor para o ", disse.

O diretor de futebol também se desculpou com a torcida do Palmeiras após a queda do time na Libertadores. Há poucas semanas, a equipe foi eliminada da Copa do também pelo .

"Fazer um pedido de desculpa ao torcedor. Foi na minha história no clube a mais dolorosa de todas. Cada pessoa se mobiliza de alguma maneira, alguns por causa da profissão, outros por premiação, pela família. Eu sou um profissional de vestir absurdamente a camisa. Cheguei como um profissional sem referência no clube e depois de cinco anos passa a gostar muito. Amo demais a minha profissão, adoro demais estar aqui", declarou.

"Tinha um sonho real e de todos aqui de buscar essa Libertadores. Acho que estava na mão, óbvio, temos de aprender e evoluir. Ontem foi um dia de luto. No vestiário foi uma tristeza. A minha mobilização é função de resgatar a autoestima, de quebrar dezenas de tabus negativos, estruturar e melhorar a base. Tudo isso que estamos fazendo. A gente vem sempre melhorando. Mas minha mobilização é ver o sorriso. Doeu muito na minha alma, devo pedido de desculpa", acrescentou.