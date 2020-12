Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo neste sábado (12), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes de receber o Libertad no meio da semana pelas quartas de final da Copa Libertadores, o entra em campo contra o neste sábado (12), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Bahia DATA Sábado, 12 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci / Assistentes: Kleber Lucio Gil e Helton Nunes / Quarto árbitro: João Vitor Gabi / VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira / Assistentes VAR: Christiano Gayo Nascimento e Thiaggo Americano Labes

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TNT, além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho no G-6, o Palmeiras entra em campo com o retorno de Marcos Rocha, recuperado da Covid-19, enquanto Luiz Adriano segue ausente.

Lucas Lima e Zé Rafael, suspensos, estão fora, e desfalcam a equipe de Abel Ferreira.

Já o Bahia, com 28 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas seguidas no Brasileirão, para se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Emerson , Danilo e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Willian e Gustavo Scarpa (Rony).

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Edson e Rodriguinho (Daniel); Alesson (Rossi), Fessin e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 1 x 1 Palmeiras 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Libertad Copa Libertadores 15 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 21h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 Bahia 2 x 2 Defensa y Justicia 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas