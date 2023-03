Palmeiras x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Bahia na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quarta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Palmeiras no Youtube.

Terceiro colocado do campeonato com 7 pontos, o Palmeiras vem de empate no jogo anterior. Já o Bahia está no meio da tabela e está em oitavo lugar, com 4 pontos. O Tricolor vem de goleada na partida passada.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Tapia, Poliana, Benítez, Katrine, Duda Santos, Gutierres, Camilinha, Rodríguez, Andressinha, Flávia Mota e Laís Estevam.

Bahia feminino: Maike, Dan, Thayná, Tchula, Sorriso, Jordana, Fabi Ramon, Vilma, Juliana, Ellen e Nathane.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?