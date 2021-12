Palmeiras autoriza Lucas Lima a buscar clube para 2022; Fortaleza segue interessado

Lucas Lima está à procura de um clube para 2022, conforme apurado pela GOAL. A permanência no Fortaleza ainda não está descartada, mas é considerada difícil neste momento. O Palmeiras, clube com o qual tem compromisso até dezembro do próximo ano, não deseja a sua permanência.

Fora dos planos de Abel Ferreira, o jogador foi avisado pelo diretor de futebol Anderson Barros que não ficará na Academia de Futebol para a temporada seguinte. A ideia do clube é que ele seja negociado novamente por empréstimo, mas sem os moldes usados em 2021, quando o Verdão se responsabilizou por 60% dos salários.

O estafe de Lucas Lima está à procura de clubes no Brasil e no exterior. A ideia é que ele já inicie a pré-temporada com um novo contrato. Há o temor de que a falta de uma atividade bem-sucedida o impeça de render novamente.

O Fortaleza, time que defende até o fim de 2021, não desistiu de sua manutenção. Entretanto, quer os mesmos moldes do atual contrato, com o Palmeiras pagando parte dos salários. O meio-campista de 31 anos ainda não tem futuro definido.