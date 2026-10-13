Palmeiras atualiza quadro da lesão de Gustavo Gómez e esclarece situação de Sosa antes de confronto decisivo da Libertadores

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Após problemas físicos no clássico contra o Corinthians, zagueiro e atacante são acompanhados pelo departamento médico antes da semifinal da Libertadores contra o Fluminense

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O Palmeiras atualizou a situação física de Gustavo Gómez e Ramón Sosa após os problemas enfrentados pela dupla na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (11). Com a semifinal da Copa Libertadores contra o Fluminense marcada para esta quarta-feira (14), o clube acompanha a recuperação dos jogadores para definir as opções disponíveis para o confronto decisivo. As condições do zagueiro paraguaio e do atacante são motivo de atenção para a comissão técnica de Abel Ferreira neste momento importante da temporada.

Ramón Sosa era a principal dúvida do Palmeiras para a partida, mas treinou normalmente nesta terça-feira (13) e foi liberado para viajar ao Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Fluminense pela semifinal da Libertadores. De acordo com a apuração da ESPN, o atacante sofreu um trauma no músculo posterior da coxa direita durante o clássico contra o Corinthians, mas não teve lesão constatada. No domingo (11), ele entrou no segundo tempo, permaneceu em campo por apenas oito minutos e acabou substituído por Paulinho.

A liberação de Sosa é importante para Abel Ferreira, já que o atacante vem sendo peça relevante na temporada. O paraguaio soma nove gols e seis assistências em 40 jogos, sendo 20 como titular, em 2026, e está entre os principais artilheiros do elenco, ao lado de Flaco López e Maurício. Com a evolução do quadro físico e a participação normal no treinamento, o jogador fica à disposição da comissão técnica para o confronto decisivo no Maracanã.

Gustavo Gómez, por sua vez, sentiu dores na mão direita durante o clássico, mas a situação do capitão é menos preocupante. Segundo as informações divulgadas após a reapresentação do elenco, o zagueiro participou normalmente do trabalho regenerativo e não era considerado problema para a sequência da temporada. Como uma referência defensiva e líder do grupo, sua disponibilidade representa um fator relevante para o Palmeiras na disputa por uma vaga na final continental.

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A vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians no último domingo (11) manteve o Palmeiras na perseguição ao líder do Brasileirão. Com 63 pontos, o Verdão ocupa a segunda colocação, apenas um atrás do Flamengo, que soma 64. O resultado reforça a disputa pela liderança nacional enquanto a equipe divide as atenções com a Libertadores. Em 2026, o Palmeiras iguala o Grêmio como os clubes brasileiros que chegaram quatro vezes, na mesma temporada, às semifinais do torneio continental e da Copa do Brasil.

Próximas partidas FLU Copa Libertadores 20:30 SEP Assistir

O próximo compromisso do Palmeiras será justamente contra o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A partida acontece nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está marcado para a quarta-feira seguinte, dia 21, no Nubank Parque, em São Paulo.