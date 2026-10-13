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Cerro Porteño v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Palmeiras atualiza quadro da lesão de Gustavo Gómez e esclarece situação de Sosa antes de confronto decisivo da Libertadores

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Após problemas físicos no clássico contra o Corinthians, zagueiro e atacante são acompanhados pelo departamento médico antes da semifinal da Libertadores contra o Fluminense

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O Palmeiras atualizou a situação física de Gustavo Gómez e Ramón Sosa após os problemas enfrentados pela dupla na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (11). Com a semifinal da Copa Libertadores contra o Fluminense marcada para esta quarta-feira (14), o clube acompanha a recuperação dos jogadores para definir as opções disponíveis para o confronto decisivo. As condições do zagueiro paraguaio e do atacante são motivo de atenção para a comissão técnica de Abel Ferreira neste momento importante da temporada.

Ramón Sosa era a principal dúvida do Palmeiras para a partida, mas treinou normalmente nesta terça-feira (13) e foi liberado para viajar ao Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Fluminense pela semifinal da Libertadores. De acordo com a apuração da ESPN, o atacante sofreu um trauma no músculo posterior da coxa direita durante o clássico contra o Corinthians, mas não teve lesão constatada. No domingo (11), ele entrou no segundo tempo, permaneceu em campo por apenas oito minutos e acabou substituído por Paulinho.

A liberação de Sosa é importante para Abel Ferreira, já que o atacante vem sendo peça relevante na temporada. O paraguaio soma nove gols e seis assistências em 40 jogos, sendo 20 como titular, em 2026, e está entre os principais artilheiros do elenco, ao lado de Flaco López e Maurício. Com a evolução do quadro físico e a participação normal no treinamento, o jogador fica à disposição da comissão técnica para o confronto decisivo no Maracanã.

Gustavo Gómez, por sua vez, sentiu dores na mão direita durante o clássico, mas a situação do capitão é menos preocupante. Segundo as informações divulgadas após a reapresentação do elenco, o zagueiro participou normalmente do trabalho regenerativo e não era considerado problema para a sequência da temporada. Como uma referência defensiva e líder do grupo, sua disponibilidade representa um fator relevante para o Palmeiras na disputa por uma vaga na final continental.

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A vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians no último domingo (11) manteve o Palmeiras na perseguição ao líder do Brasileirão. Com 63 pontos, o Verdão ocupa a segunda colocação, apenas um atrás do Flamengo, que soma 64. O resultado reforça a disputa pela liderança nacional enquanto a equipe divide as atenções com a Libertadores. Em 2026, o Palmeiras iguala o Grêmio como os clubes brasileiros que chegaram quatro vezes, na mesma temporada, às semifinais do torneio continental e da Copa do Brasil.

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O próximo compromisso do Palmeiras será justamente contra o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A partida acontece nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto de volta está marcado para a quarta-feira seguinte, dia 21, no Nubank Parque, em São Paulo.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
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Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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