Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Palmeiras enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso (SP)

Auxiliar VAR: Alex dos Santos (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras entra em campo visando encurtar a diferença para o líder Atlético-MG, que atualmente é de 10 pontos.

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira não terá Gustavo Gómez e Piquerez, convocados para as suas respectivas seleções.

Já o Atlético-GO, com 37 pontos, vem de derrota para o Flamengo na última rodada, mas deve ser a mesma equipe em campo nesta quarta-feira.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Renan e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas (Zé Roberto) e João Paulo; André Luís e Janderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 31 de outubro de 2021 Santos 0 x 2 Atlético-GO Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Palmeiras Brasileirão 14 de novembro de 2021 18h15 (de Brasília) Palmeiras x São Paulo Brasileirão 17 de novembro de 2021 20h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 31 de outubro de 2021 Flamengo 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 6 de novembro de 2021

Próximas partidas