Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Athletico-PR neste sábado (28), às 21h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado no Allianz Parque, terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza. No VAR, o comando será de Daniel Nobre.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Buscando reencontrar o caminho da vitória depois de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras entra em campo sem nenhum desfalque para o confronto em casa.

Do outro lado, o Athletico-PR, com 23 pontos, também não vence há quatro rodadas.

O Furacão não terá Thiago Heleno, suspenso, mas o técnico António Oliveira terá o retorno de Guilherme Bissoli.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Lucas Fasson) e Abner; Richard, Léo Cittadini e David Terans; Nikão (Fernando Canesin), Jader e Bissoli.

Foto: Divulgação Palmeiras Jogo: Palmeiras x Athletico-PR Quando e que horas? Sábado, 28 de agosto de 2021, às 21h (de Brasília). Local: Allianz Parque - São Paulo, SP.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 São Paulo Libertadores 14 de agosto de 2021 Palmeiras 0 x 2 Cuiabá Brasileirão 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Flamengo Brasileirão 11 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Chapecoense x Palmeiras Brasileirão 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Corinthians Brasileirão 22 de agosto de 2021 Athletico-PR 1 x 0 Santos Copa do Brasil 25 de agosto de 2021

Próximas partidas