Palmeiras aproveita expulsão, goleia o Flamengo no Maracanã e encerra tabu de 9 anos no Brasileirão

O Palmeiras deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Brasileiro e, de quebra, encerrou um longo jejum diante do Flamengo. Na noite deste sábado (23), no Maracanã, o Verdão aproveitou a expulsão de Jorge Carrascal ainda no primeiro tempo, goleou o rival por 3 a 0 e voltou a vencer o Rubro-Negro pela Série A após nove anos.

Os gols da vitória palmeirense foram marcados por Flaco López, Allan e Paulinho, em um confronto tratado como "decisão" antecipada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 38 pontos e abriu sete de vantagem justamente sobre o Flamengo, que ainda tem um jogo atrasado contra o Mirassol.

Além da distância ampliada na tabela, o triunfo teve sabor especial para o técnico português. Desde que assumiu o Palmeiras, em outubro de 2020, Abel ainda não havia vencido o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Até então, eram cinco empates e cinco derrotas em dez partidas. O resultado no Maracanã encerrou a escrita negativa e também colocou fim ao tabu de nove anos sem vitórias alviverdes sobre os cariocas pela competição nacional.

O último triunfo palmeirense diante do Flamengo no Brasileirão havia acontecido em 2017.

Empurrado pela torcida no Maracanã, o Flamengo iniciou a partida pressionando e criando as melhores oportunidades. Antes dos 15 minutos, a equipe já havia obrigado Carlos Miguel a fazer duas grandes defesas.

O cenário da partida mudou completamente aos 20 minutos. Em disputa pelo alto, o colombiano Jorge Carrascal levantou demais a perna e acertou a cabeça do zagueiro Murilo. Após a entrada dura, o árbitro mostrou cartão vermelho direto para o meio-campista rubro-negro.

Com um jogador a mais, o Palmeiras passou a controlar mais a posse de bola, embora tenha demorado para transformar a superioridade numérica em chances claras. Mas aos 37 minutos, Marlon Freitas lançou Allan, que girou bem e serviu Flaco López. O argentino limpou Léo Pereira dentro da área, bateu firme de esquerda para vencer Rossi e abrir o placar.

Na volta para a etapa final, o Flamengo tentou reagir. Mas aos 11 minutos, Allan arrancou desde o campo de defesa, participou da jogada ofensiva e apareceu novamente na área para disputar pelo alto após rebote. A bola sobrou limpa para o jovem, que marcou e ampliou o placar no Maracanã.

Com vantagem confortável, o Palmeiras passou a administrar o confronto e explorar os espaços deixados pelo Flamengo. Mesmo assim, os donos da casa ainda criaram algumas oportunidades, mas sem sucesso. Já nos acréscimos, o Verdão transformou a vitória em goleada. Jefté puxou contra-ataque em velocidade e encontrou Paulinho livre. O atacante bateu cruzado, Rossi ainda tocou na bola, mas não evitou o terceiro gol palmeirense.

Na comemoração, Paulinho mandou a torcida rubro-negra se calar, atitude que gerou confusão em campo. Nicolás de la Cruz foi tirar satisfação com o atacante e iniciou um princípio de tumulto entre jogadores das duas equipes.

Apesar da confusão no fim, quem deixou o Maracanã em festa foi o Palmeiras, que não apenas venceu um rival direto na briga pelo título, mas também colocou fim a um dos maiores incômodos recentes de sua trajetória no Campeonato Brasileiro.