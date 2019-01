Palmeiras anuncia renovação com a Crefisa por mais três anos; veja detalhes do acerto

Patrocinadora pagará R$ 81 milhões anuais, R$ 15 milhões de luvas, R$ 6,8 milhões por propriedades de marketing e ainda bônus por metas alcançadas

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (23), a renovação de sua parceria com a Crefisa e a FAM (Faculdade das Américas) por mais três anos. Denominada pelo próprio clube e pela empresa como o "maior patrocínio da América Latina", o novo vínculo renderá ao Verdão um valor recorde.

A Crefisa pagará ao Palmeiras R$ 81 milhões anuais, mais R$ 15 milhões de luvas pela assinatura do contrato, R$ 6,8 milhões por "propriedades de marketing e ainda bonificações por metas que podem chegar a R$ 34 milhões por ano.

"Naquele momento (início da parceria), o Palmeiras estava numa situação difícil. Atravessamos muito provavelmente a maior crise financeira e esportiva da história do Palmeiras. Iniciamos a reconstrução do nosso clube. Naquele momento assinamos o primeiro contrato com a Crefisa, depois com a FAM. Esse contrato passou a ser uma grande parceria. São quatro anos e três títulos nacionais. Hoje o Palmeiras é um clube referência. A participação dos nossos parceiros foi muito grande para que o clube pudesse alcançar o patamar que alcançamos hoje. É uma parceria diferente, é um patrocínio extremamente importante. Até hoje é o maior da América Latina", afirmou o presidente Maurício Galiotte.

"Pressão (por títulos) sempre existe, existiu e existirá. Prefiro com patrocínio expressivo. Aumenta especulação, óbvio. Mas conseguimos três títulos nacionais em quatro anos. Temos tido performance esportiva. Não é comum divulgar valores, mas o Palmeiras trabalha 100% transparente. Por que não passar? Esse é o valor correto", completou



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Leila Pereira foi quem fez questão de confirmar os vaores durante entrevista coletiva na Academia de Futebol.

"Quando eu peguei o telefone e liguei para o Palmeiras para começar esse relacionamento eu estava certa. Segui a minha paixão e a do meu marido. Vocês viram o resultado, em quatro anos de parceira três títulos nacionais. Iniciamos uma nova era, Crefisa, FAM e Palmeiras, que eu pretendo que se eternize. Minha vontade é permanecer para sempre na Sociedade Esportiva Palmeiras", ressaltou.

"Eu me sinto muito à vontade, porque são valores reais. Com relação aos títulos, depende da performance, mas estamos preparados para isso. Não é porque é um patrocínio desse tamanho... É um valor real, está no contrato, está no balanço. É o maior patrocínio da história do futebol. Não tenho dúvida de que é invejado no Brasil. Mas pertence ao maior campeão do Brasil", completou.