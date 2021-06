Palmeiras x América-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o América-MG neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, embalado com duas vitórias e um empate no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x América-MG DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e Leone Carvalho (GO)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Elmo Alves (GO)

Assistente VAR: Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca mais uam vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (20). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a boa vitória sobre o Juventude por 3 a 0 no meio da semana, o Palmeiras se prepara para enfrentar o América-MG.

Sem Lucas Lima, afastado por frequentar uma festa clandestina durante a folga do elenco, o técnico Abel Ferreira ainda não poderá contar com Luan, com edema na panturrilha direita.

Por outro lado, Wesley, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição.

Já o América-MG busca a primeira vitória no Brasileirão, após três derrotas e um empate nos quatro primeiros jogos.

O goleiro Cavichioli, com Covid-19, está cumprindo o isolamento e está fora. Jori pode aparecer novamente entre os titulares, enquanto Airton, recuperado do coronavírus, é tratado como dúvida.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson (Luiz Adriano).

Provável escalação do América-MG: Jori (Airton), Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus, João Paulo; Alê, Sabino, Juninho; Ademir; Felipe Azevedo (Gustavo) e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Corinthians Brasileirão 12 de junho de 2021 Juventude 0 x 3 Palmeiras Brasileirão 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bragantino x Palmeiras Brasileirão 23 de junho de 2021 19h (de Brasília) Palmeiras x Bahia Brasileirão 27 de junho de 2021 20h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 América-MG Brasileirão 13 de junho de 2021 América-MG 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas