Como o Palmeiras se sai contra times argentinos? Veja o retrospecto

Verdão volta a enfrentar o Godoy Cruz por uma vaga nas quartas de final da Libertadores; veja como está o histórico

Depois de ser eliminado pelo , na semifinal de 2018, o volta a ter um adversário argentino em seu caminho na : o , de Mendoza, pelas oitavas de final da edição 2019.

Os paulistas conseguiram garantir um empate depois de saírem perdendo por 2 a 0, na , e levam alguma vantagem para garantir a classificação à fase seguinte no duelo no Allianz Parque, nesta terça-feira (30), a partir das 21h30 (de Brasília).

Como é comum no torneio sul-americano, encarar os nossos vizinhos é algo corriqueiro - inclusive para o , neste ano: o time de Luiz Felipe Scolari encarou duas vezes o de Almagro, pelo Grupo F, vencendo uma partida em casa e perdendo fora, ambas por 1 a 0.

Já no histórico geral contra times argentinos, a vantagem é do Verdão. Em 94 jogos, são 43 vitórias, 27 empates e 24 derrotas, sendo 170 marcados e 121 sofridos. E contra os demais adversários, como está o retrospecto do Verdão? Confira na tabela abaixo.

Palmeiras vs adversários argentinos: histórico