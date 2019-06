Palmeiras: 20 anos da Libertadores de 99 vão das boas lembranças à fala polêmica de Paulo Nobre

Clube, dirigentes e ex-jogadores se manifestaram sobre a conquista

Neste domingo (16), o comemorou o vigésimo aniversário de sua primeira conquista da da América e, apesar do ex-presidente do clube, Paulo Nobre, colocar o título como o "segundo mais importante" na história do clube, o conseguiu reunir boa parte do elenco campeão para relembrar a época vitoriosa.

Na partida entre Palmeiras e Avaí, os veteranos foram apresentado à torcida e homenageados, recebendo cada um uma "mini taça" da Libertadores. E os ex-jogadores enfatizaram o que, além do título, ficou guardado.

"Tem uma música do Milton Nascimento, que diz que amigo é coisa para se guardar. Então é bem isso mesmo. A gente vê que, além de uma grande conquista, nós tínhamos uma amizade que perdura até hoje, um respeito, um prazer de estar junto, um amor pela profissão, por aquilo que faz.. então tem muitas outras coisas dentro dessa conquista e é sempre bom estar com esse grupo", disse Cesar Sampaio à Palmeiras TV.

"Um dia muito especial, inesquecível. reunir novamente os campeões da Libertadores de 99, agradeço muito ao Palmeiras, ao presidente Mauricio Galiotte, por nos dar essa oportunidade de, alguma forma, fazer com que a gente pudesse relembrar esses momentos maravilhosos da nossa carreira, de ser campeão da libertadores, a resenha rolou solta, um bate-papo não só dos jogos, mas do vestiário", afirmou Zinho

"Estou reencontrando amigos que estão no meu coração, pessoas que vivem comigo depois de vinte anos.. Zinho, Alex, Junior Baiano, Nenê, Juninho, Marcão, sergio, Galeano, Roque Junior, são irmãos de paixão, coração. A emoção de entrar com eles no Allianz Parque, neste estádio maravilhoso, com a torcida do Palmeiras, não tem preço. Pra mim foi a satisfação maior", comentou Paulo Nunes.

Já nas redes sociais, as manifestações foram diversas, tanto por partes de cartolas do clube, como o presidente Mauricio Galiotti, e da conselheira Leila Pereira, quanto dos campeões de 99. Confira:

Mas houve ainda quem fizesse um comentário polêmico, como o do ex-presidente Paulo Nobre, que colocou a conquista como a segunda mais importante do clube.

Ha 20 anos o Palmeiras conquistava em casa a America após bater na trave em 2 finais de Libertadores! Creio q foi o 2º titulo+ importante de sua história depois da Copa Rio de 1951(Mundial de clubes)! Depois do de 93, foi o titulo q EU+ comemorei e me emocionei na vida! — Paulo Nobre OFICIAL (@PauloNobre2011) 16 de junho de 2019

E você, palmeirense? Coloca o título da Copa Libertadores de 1999 em qual posição?