Palmeiras 0x0 Cuiabá: Em jogo travado, paulistas recuperam a liderança

Cuiabá fecha a defesa mas Verdão arranca gol com Gabriel Veron e volta ao topo da tabela

Palmeiras e Cuiabá se enfrentaram na noite desta segunda-feira no Allianz Parque, para fechar a 17ª rodada do Brasileirão 2022. Após uma sequência de três partidas sem vitória, o Verdão voltou a vencer e retomou a liderança da competição.

Dono da posse de bola durante a partida, foi o Palmeiras que tomou a iniciativa no primeiro tempo. Logos aos 8, após boa trama com Dudu, o lateral Mayke quase abriu o placar para os donos da casa.

A boa marcação do Cuiabá dificultou a criação de chances do Palmeiras, que encontrou problemas para conectar passes e dribles mais agudos. A próxima jogada de perigo só foi acontecer depois dos 30 do primeiro, quando o goleiro Walter espalmou uma cobrança de falta de Gabriel Menino e viu Danilo isolar.

Sem mudanças no intervalo, o Palmeiras voltou aceso para o segundo tempo e marcou logo aos 4, com Gabriel Veron. Mayke recuperou uma bola no meio e deu belo passe em profundidade para o jovem atacante, que deslocou o goleiro adversário e colocou o Verdão na frente.

Mesmo com a vantagem o Palmeira seguiu em cima do Cuiabá, que pouco conseguiu ameaçar o gol alviverde. O experiente Walter foi o destaque dos visitantes, bem posicionado e atento nas jogadas de perigo.

Último da parte de cima a completar a rodada, o Palmeiras sai satisfeito com a vitória magra. O resultado levou o Verdão a 33 pontos, de volta a liderança do Brasileirão, ultrapassando o Atlético Mineiro, que tem 31.

O próximo duelo será contra o América-MG, fora de casa, no dia 21 de julho. Três dias depois, em 24/07, o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz para mais uma rodada do Brasileirão.