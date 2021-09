'Palhaço', meme e 'sentiu': Richarlison e Vidal trocam provocações nas redes

Após a vitória do Brasil sobre o Chile, por 1 a 0, os jogadores foram às redes e trocaram 'elogios'

Richarlison x Vidal. No âmbito do boxe ou do MMA, talvez fosse uma disputa que quebrasse recordes no pay-per-view. Dois jogadores conhecidos por suas personalidades fortes e por não levar desaforo pra casa.

Após a vitória do Brasil sobre o Chile, por 1 a 0 , nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, ambos voltaram a alimentar um conflito que já vinha desde a Copa América e se provocaram nas redes sociais.

Depois da eliminação da seleção chilena na Copa América , Vidal fez uma postagem opinando que o Chile teria deixado o Brasil "de joelhos", e prometendo uma vitória de "La Roja" quando os times se encontrassem novamente nas Eliminatórias.

Pois é: pouco mais de um mês depois, Vidal, Vargas e o resto dos chilenos não conseguiram manter a promessa e foram novamente derrotados pela seleção brasileira. Richarlison, assistindo em casa após ser "desconvocado" por jogar na Premier League, resolveu responder à provocação.

O "Pombo" colou uma imagem do stories de Vidal prometendo vingança, ao mesmo tempo que exibiu a comemoração do gol que deu a vitória ao Brasil, tirando sarro do meio-campista.

Pouco tempo depois, foi o chileno que resolveu atacar, postando outro stories com uma foto de Richarlison vestindo a camisa da seleção brasileira, só que com um emoji de palhaço no lugar de seu rosto, com a legenda: "E esse palhaço, quem conhece?"

O brasileiro? Não deixou barato. Respondeu respostando o famoso meme "sentiu", com Galvão Bueno e Tino Marcos. Fato é que, após mais um insucesso do Chile contra a seleção brasileira, Arturo realmente parece ter "sentido". Esperamos cenas dos próximos capítulos