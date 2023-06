Palestino x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

O Leão do Pici volta a campo nesta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

Já classificado, o Fortaleza visita o Palestino na noite desta terça-feira (27), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, pela última rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Na segunda posição do grupo com 8 pontos, o Palestino entra em campo buscando a vitória para tentar avançar à próxima fase como um dos melhores segundos colocados. O time chileno vem de um empate no fim de semana, pelo campeonato chileno.

O Fortaleza, por sua vez, é o líder da chave, com 12 pontos e já está classificado à próxima fase. O Tricolor, no entanto, promete lutar por um novo triunfo na competição.

"Cada partida para nós é importante. É verdade que estamos classificados, mas também é verdade que perdemos na Venezuela. E cada vez que temos um resultado assim, esses resultados afetam o ânimo do time. Então, nossa responsabilidade é ir ao Chile e fazer nosso trabalho, buscar ganhar a partida. Sabemos que temos um adversário à frente, que joga muito também. Mas como profissionais que somos, temos que enfrentar essa partida com muita responsabilidade e seriedade", disse o técnico Vojvoda.

Prováveis escalações

Palestino: Rigamonti; Rojas, Meza, Suárez e Zúñiga; Farías; Carrasco, Cornejo, Dávila e Benítez; Barticciotto. Técnico: Pablo Sánchez.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Titi, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Palestino

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?