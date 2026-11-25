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Luciano Spalletti rebateu a sugestão de que esteja fazendo um “apelo desesperado” por um novo atacante antes da janela de transferências de janeiro. Em entrevista coletiva antes da partida, o técnico da Juventus esclareceu sua posição sobre as opções de ataque do elenco e confirmou uma oportunidade importante para uma das promessas do clube. A Juventus recebe o Omonoia no Allianz Stadium na noite de quinta-feira, em seu quinto jogo da temporada na Liga Europa.

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Spalletti rebate especulações sobre transferências

O clima ficou tenso no Allianz Stadium na quarta-feira, quando Spalletti respondeu a perguntas sobre seus comentários recentes a respeito da composição do ataque da Juventus. A discussão veio após sua avaliação das opções ofensivas disponíveis depois da vitória por 4 a 0 sobre o Venezia pela Serie A no fim de semana . Na ocasião, ele afirmou que nem Randal Kolo Muani nem Nick Woltemade têm o perfil de um centroavante tradicional, enquanto Jeff Ekhator tem encontrado dificuldades para causar impacto por causa de lesões desde que chegou ao clube.

“Chamar isso de ‘apelo desesperado’ foi uma escolha de palavras sua, não minha”, argumentou Spalletti ao ser questionado sobre o assunto. “Quantas vezes vocês me perguntaram sobre Vlahovic? Até depois que ele saiu. Falei da necessidade de certas características, não de um jogador específico. Quero testar Kolo em outra posição. Woltemade tem ido muito bem desde que chegou, mas não pode jogar o tempo todo. Pensei em colocar Kolo Muani de volta ali [como centroavante] no jogo contra o Venezia. Isso não foi um apelo desesperado. Nunca disse que não gosto de Woltemade. Agora também temos Ekhator e precisamos ver como ele está. É um jovem promissor. Vamos colocá-lo para jogar algumas vezes e ver se já temos essas características no elenco. Quando Nico voltar, ele também tem as características de um camisa 9.”

Ekhator ganha chance na Liga Europa

Ao falar do confronto de quinta-feira contra o Omonoia pela Liga Europa, Spalletti confirmou que o adolescente Ekhator será titular. Contratado junto ao Genoa, o jovem atacante teve o início de sua passagem por Turim prejudicado por problemas físicos. Ele fez apenas duas partidas nesta temporada, uma pela Serie A e outra pela Liga Europa, somando somente 24 minutos, sem gols nem assistências.

“Acho que ele é um atacante de força física, que ataca bem os espaços. É um jogador que consegue aproveitar até bolas difíceis. [Silvio] Baldini fala muito bem dele, e Baldini é um dos meus amigos próximos no futebol. Estou conhecendo Ekhator um pouco melhor agora e concordo com Baldini. Espero que ele fique tranquilo, mas é um jogador com boas perspectivas, e todos os grandes jogadores começaram como talentos promissores antes de chegar àquele nível. Vamos colocar Ekhator para jogar amanhã porque queremos mais uma opção daqui para a frente. Faremos mudanças em que confiamos. Sabemos o que está em jogo”, acrescentou Spalletti.

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Recuperação de Yildiz traz grande alento

Embora o foco esteja nos jogadores disponíveis para enfrentar o Omonoia, Spalletti começou a entrevista coletiva com uma atualização sobre lesões. Ele confirmou que a Juventus não contará com Kenan Yildiz, Khephren Thuram e Manuel Locatelli, todos afastados há bastante tempo. Nico Gonzalez e Pierre Kalulu também ficarão fora do jogo de quinta-feira. Yildiz não joga desde a rodada de abertura da temporada da Serie A .

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“Ele está muito bem. Hoje de manhã, começou uma sessão de treino específica, e mal posso esperar para tê-lo de volta aos jogos. Temos que aguardar o momento certo. Ficar sem um jogador do nível dele cria uma lacuna que precisamos preencher de alguma forma. Poder substituí-lo por Alajbegovic, Boga ou Kolo é ótimo, mas Yildiz é um craque que não se substitui tão facilmente”, explicou o técnico.

Spalletti alerta para o perigo do Omonoia

A Juventus ocupa atualmente a quinta posição na classificação da Liga Europa, com três vitórias e um empate nos quatro primeiros jogos. O Omonoia, por sua vez, está em 18º lugar, com seis pontos após duas vitórias e duas derrotas, mas Spalletti não subestima a equipe cipriota.

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“O Omonoia é um time que somou seis pontos e venceu o Celta de Vigo. Está em terceiro lugar no campeonato nacional e tem um técnico norueguês que conhece muito bem o futebol moderno. É um time que joga no 4-2-3-1, mas está disposto a se sacrificar e formar uma linha de cinco quando defende. Teve dificuldades em algumas partidas, mas sempre cria problemas para os adversários. Precisaremos fazer um jogo muito sério para vencer. Temos muitos jogadores de alto nível, e todos são bons. Também precisamos desenvolver alguns jovens”, concluiu Spalletti.