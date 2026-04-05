"Palácio e apartamento de luxo que custam milhões"... Henry recebe um salário semanal comparável ao dos jogadores da Premier League

Uma reportagem da imprensa inglesa divulgou hoje, domingo, uma grande surpresa envolvendo o ex-jogador francês Thierry Henry, que se aposentou do futebol há cerca de 12 anos.

Henry foi comentarista esportivo regular do canal Sky Sports entre 2015 e 2018, mas deixou o canal para se dedicar ao trabalho de treinador.

O ex-jogador da seleção francesa treinou a seleção sub-21 e a olímpica de seu país, além do Mônaco e do Montreal.

Ele atuou como assistente técnico da seleção da Bélgica por duas vezes, sob o comando de Roberto Martínez.

Atualmente, Henry continua trabalhando como analista esportivo para a CBS Sports e a Amazon Prime Video, além de ter assinado contrato com a Fox Sports para cobrir a Copa do Mundo do ano que vem.

O jornal “The Sun” informou que, apesar de o lenda do Arsenal ter se aposentado há 12 anos, sua renda atual é comparável à dos jogadores atuais da Premier League.

O jornal explicou que Henry ganha cerca de 100 mil libras por semana, valor que jogadores da Premier League recebem atualmente.

Seu trabalho como comentarista esportivo, patrocínios, investimentos, contratos de livros, aparições públicas e imóveis significam que a renda do jogador de 48 anos continua no nível da Premier League.

Os números mais recentes da Cluemere Ltd, empresa que o astro francês utiliza para seus interesses comerciais, mostram que a empresa possui ativos no valor de 931.781 libras esterlinas, incluindo 833.290 libras esterlinas em dinheiro no banco.

O portfólio imobiliário de Henry inclui um mansão de 10 milhões de libras em Hampstead, Londres, e um apartamento de cobertura em Nova York no valor de 12 milhões de libras.

Ele é um dos proprietários do clube de futebol italiano Como, comandado por seu ex-companheiro no Arsenal, Cesc Fàbregas.

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