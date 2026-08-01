Paixão novamente na lista de clube da Premier League; Marseille pede pelo menos 50 milhões

Igor Paixão apareceu na shortlist do Leeds United. A informação foi divulgada pelo jornalista especializado em transferências Santi Aouna neste sábado, no X. Há, porém, um preço bem alto atrelado ao atacante de lado brasileiro do Olympique de Marseille.

Segundo Aouna, já houve contato entre o Marseille e o estafe do ex-atacante do Feyenoord. Ao que tudo indica, Paixão ocupa atualmente a terceira posição na shortlist adotada pelo Leeds United.

Frank McCourt, dono do Marseille, não quer liberar o ponta com facilidade e pede no mínimo 50 milhões de euros. O Leeds United trabalha neste momento com um valor entre 30 e 35 milhões de euros.

Resta saber se o clube da Premier League fará uma proposta por Paixão no curto prazo. O jogador ainda tem contrato por mais quatro temporadas no sul da França. O Transfermarkt estima seu valor atual em 35 milhões de euros.

O Leeds United já estava no mercado pelo brasileiro na temporada passada e se dispunha a pagar mais de 30 milhões de euros por ele. No fim, foi o Marseille que fechou negócio com o Feyenoord por 30 milhões de euros, sem contar os bônus.

Até aqui, Paixão soma seis gols e cinco assistências pelo Marseille na Ligue 1. Na Liga dos Campeões, ele balançou as redes quatro vezes, além de ter dado uma assistência.

O ex-jogador do Feyenoord viveu grande fase no início da Liga dos Campeões na temporada passada. Ele marcou duas vezes contra o Ajax, que foi atropelado por 4 a 0 pelo Marseille.