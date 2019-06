Paixão e 'loucura': só isso faz a Argentina sonhar nessa Copa América

Hermanos venceram o Qatar por 2 a 0 e conquistaram a classificação ficando em segundo lugar no grupo B

Jogando a vida na , a tinha, em tese, tudo a seu favor na Arena do : o melhor trio de ataque entre os titulares, uma torcida apaixonada que compareceu em peso e um gol logo cedo, abrindo o placar. Ainda estamos no primeiro tempo e os hermanos perderam algumas chances de fazer o 2 a 0, mas também suaram frio quando os qatari chegaram ao gol de Armani com perigo em pelo menos três ocasiões. É a prova de que, quando as coisas continuam sem funcionar em campo para os hermanos, é preciso para apelar a algo mais para evitar um vexame histórico.

Os hinchas que o digam. Chegaram a Alegre até antes da sua seleção, acompanharam a delegação a todos os treinos, ficavam horas aguardando para saudá-los mais uma vez antes do embate final. No dia decisivo, cantavam, 'a Messi lo van a ver/ la Copa que va a traer', esquecendo a situação dramática a qual chegavam para a rodada final do Grupo B, nem que fosse por um momento. Antipatia pelo camisa 10? Foi ele mesmo o jogador mais celebrado a cada momento, cada toque na bola e cada tentativa de fazer o time jogar, apesar da desorganização. Vaiaram, ainda, o Qatar desde que sua escalação apareceu no telão, e mesmo quando seus atacantes quase marcavam o gol do empate que colocaria tudo por água abaixo.

Ah, e aquilo que se fala do Messi não ser amado pelos argentinos?



Há algum mérito para se dar a Lionel Scaloni: deixou de lado o medo e mandou um time mais ofensivo com Martínez, Messi e Aguero no ataque, uma cartada final para ao menos adiar uma demissão aparentemente inevitável nos próximos meses. A loucura funcionou - ao menos em parte. Na pressão argentina, bola recuperada na frente para Lautaro tocar na saída do goleiro e abriu o marcador, colocando os albicelestes no comando da partida já na arrancada. As oportunidades apareciam, mas Kun e o ex- se complicavam na hora de finalizar. Lio tentava combinações, mas encontrava pouca resposta dos que o cercavam.

Foi aí que terminou a revolução de Scaloni. A Argentina seguia errando na saída de jogo, criava com pouca qualidade e era presa fácil por vezes, ainda que o adversário tenha se contentado em perder por pouco já no segundo tempo. É o máximo que se pode esperar de um treinador que não só tem uma evidente dificuldade de trabalhar com este grupo, como poucas ideias de como mudar a sorte albiceleste. O grito do torcedor fará mais pela recomposição dos volantes do que qualquer instrução vinda da lateral.

Enquanto isso, as arquibancadas não paravam. Pediam a bola em Messi, cobravam a equipe de arbitragem e tentavam fazer o time embalar quando as coisas pareciam piorar. E essa deve ser a tendência dos hermanos daqui pra frente. Acreditar em uma missão pelo 'orgulho nacional' e fazer nomes como De Paul, Lo Celso e Saravia jogar o futebol que não mostraram em quase 300 minutos de . Nem que seja 'no grito', transformando cada estádio em que jogar num Cilindro, Bombonera ou Monumental.

No final, Aguero até marcou o seu e assegurou que a Argentina vá adiante na Copa América. Já seu futebol, é provável que ainda não.