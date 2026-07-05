País participante da Copa do Mundo se manifesta e faz declaração contundente à FIFA após a absolvição de Balogun

A Federação Belga de Futebol (RBFA) está perplexa com o desenrolar dos acontecimentos em torno da revogação da suspensão de Folarin Balogun. A federação está avaliando a possibilidade de tomar medidas legais.

No domingo à noite, a FIFA anunciou repentinamente que Balogun, que recebeu um cartão vermelho na partida entre os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina (2 a 0), não seria suspenso para as oitavas de final contra a Bélgica.

Segundo o jornalista Ben Jacobs, essa decisão foi resultado de um telefonema do presidente Donald Trump ao presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A Bélgica está “perplexa com o desenrolar dos acontecimentos”, informou a federação em um comunicado. “A Federação Real Belga de Futebol (RBFA) está consternada com a decisão da FIFA de declarar o jogador americano suspenso Folarin Balogun apto a jogar na partida entre EUA e Bélgica, na segunda-feira, 6 de julho, às 17h (horário de Seattle)”, inicia o comunicado.

“A FIFA baseia sua decisão no artigo 27 do Regulamento Disciplinar da FIFA. Essa disposição estabelece que a Comissão Disciplinar da FIFA pode decidir suspender a execução de uma sanção disciplinar imposta anteriormente.”

“O artigo 66.4 do mesmo regulamento da FIFA determina, no entanto, claramente que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a próxima partida da equipe, como também foi o caso para todos os cartões vermelhos anteriores durante este Mundial.”

“Além disso, independentemente do exposto acima, a decisão está em contradição direta com as disposições do Regulamento da Copa do Mundo de 2026, conforme estabelecido no artigo 10.5: ‘Se um jogador ou membro da comissão técnica for expulso em consequência de um cartão vermelho direto ou indireto (segundo cartão amarelo), ele ou ela será automaticamente suspenso(a) para a próxima partida de sua equipe. Além disso, poderão ser impostas sanções adicionais.’”

“O caráter automático dessa suspensão também foi explicitamente confirmado na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA de 2026, distribuída em 12 de maio de 2026 a todos os países-membros participantes.”

“A mesma regra é reiterada em todas as reuniões de coordenação de partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026, realizadas antes de cada partida, e está incluída em todas as apresentações dos workshops da Copa do Mundo da FIFA 2026.”

“Para garantir os direitos legítimos de todas as seleções participantes e proteger os princípios fundamentais do fair play em nosso esporte, tanto durante esta Copa do Mundo da FIFA quanto em futuras edições do torneio, a RBFA está analisando todas as opções possíveis”, conclui a federação em seu comunicado.