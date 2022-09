País de Gales x Polônia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

País de Gales busca a primeira vitória no torneio neste domingo (25); veja como acompanhar na TV

País de Gales e Polônia se enfrentam neste domingo (25), às 15h45 (de Brasília), em Cardiff, pela sexta rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada.

Na lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado, o País de Gales entra em campo pressionado pela vitória para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase.

Gareth Bale pode aparecer entre os titulares, enquanto Chris Mepham e Ethan Ampadu suspensos, podem dar lugar a Ben Cabango e Joe Morrell.

Do outro lado, a Polônia, na terceira posição com quatro pontos, vem de duas derrotas seguidas no torneio.

Szymon Zurkowski retorna após cumprir suspensão e pode aparecer como alternativa no meio-campo.

Escalações:

Escalação do provável PAÍS DE GALES: Hennessey; Cabango, Rodon, Norrington-Davies; Roberts, Morrell, Smith, Williams; Johnson, James; Bale (Moore).

Escalação do provável POLÔNIA: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Linetty, Zalewski; Zielinski, Szymanski; Lewandowski.

Desfalques

País de Gales

Chris Mepham e Ethan Ampadu, suspensos, são desfalques certos.

Polônia

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Cardiff City – Cardiff, País de Gales

• Arbitragem: ANDRIS TREIMANIS (árbitro), HARALDS GUDERMANIS e ALEKSEJS SPASJONNIKOVS (assistentes), ALEKSANDRS GOLUBEVS (quarto árbitro) e PAOLO VALERI (AVAR)