País de Gales x Dinamarca: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo neste sábado (26), valendo vaga para as quartas de final da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV

Abrindo os jogos das oitavas de final da Eurocopa 2020 , País de Gales e Dinamarca se enfrentam neste sábado (26), às 13h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO País de Gales x Dinamarca DATA Sabádo, 26 de junho de 2021 LOCAL Arena Johan Cruijff - Amsterdam, HOL HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Assistentes: Jan Seidel e Rafael Foltyn (ALE)

Quarto árbitro: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

ONDE VAI PASSAR?



País de Gales e Dinamarca abrem os jogos das oitavas de final da Euro 2020 no sábado / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 13h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PAÍS DE GALES

A grande esperança do País de Gales de avançar de fase é Gareth Bale e Ramsey. Gales se classificou em segundo lugar do Grupo A e não deve contar com o zagueiro Ethan Ampadu expulso contra a Itália.

Provável escalação do País de Gales : Ward; Rodon, Lockyer, Gunter; Roberts, Morrell, Allen, Williams; Ramsey, James e Bale.

DINAMARCA

Após um susto na fase de grupos com o acidente de Eriksen, a Dinamarca juntou suas forças para se classificar para as oitavas de final da Euro 2020. Christian Eriksen que já recebeu alta continua sendo a grande baixa do time para o jogo.

Provável escalação da Dinamarca : Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojberg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Damsgaard e Poulsen.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAÍS DE GALES

JOGO CAMPEONATO DATA País de Gales 1 x 1 Suíça Eurocopa 12 de junho de 2021 Turquia 0 x 2 País de Gales Eurocopa 16 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Belarus x País de Gales Eliminatórias 5 de setembro de 2021 10h (de Brasília) País de Gales x Estônia Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

DINAMARCA

JOGO CAMPEONATO DATA Dinamarca 1 x 2 Bélgica Eurocopa 17 de junho de 2021 Rússia 1 x 4 Dinamarca Eurocopa 21 de junho de 2021

Próximas partidas