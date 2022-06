País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece neste sábado (11), pela terceira rodada do Grupo 4; veja como acompanhar na TV e na internet

País de Gales e Bélgica se enfrentam neste sábado (11), no Cardiff City Stadium, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Quando é?

JOGO País de Gales x Bélgica DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Cardiff City Stadium - Cardiff, País de Gales HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Benoît Bastien

Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu

Quarto árbitro: Thomas Leonard

VAR: Benoît Millot

Informações da partida

Na lanterna do Grupo 4 da Liga das Nações, o País de Gales entra em campo pressionado pela primeira vitória após duas derrotas consecutivas (Polônia e Holanda).

Poupado no revés para a Holanda na última rodada, Gareth Bale retorna ao time titular, assim como Ethan Ampador, Neco Williams, Joe Allen e Aaron Ramsey.

Por outro lado, o técnico Page pode escalar Adam Davies no lugar de Wayne Hennessey, que sentiu um problema no joelho.

Já a Bélgica, na vice-liderança do grupo, com três pontos conquistados, vem de vitória sobre a Polônia por 6 a 1.

Lukaku continua como principal desfalque devido à lesão no tornozelo que sofreu durante a derrota para a Holanda.

Prováveis escalações

Bélgica: Mignolet; Faes, Alderweireld, Boyata; Castagne, Dendoncker, Witsel, Carrasco; Trossard, Mertens, Hazard.

País de Gales: Davies; Ampadu, Rodon, Davies; Williams, Morrell, Allen, Norrington-Davies; Ramsey; James, Bale.

Desfalques

Bélgica

Lukaku: lesionado.

País de Gales

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Bélgica

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 4 Holanda Liga das Nações 3 de junho de 2022 Bélgica 6 x 1 Polônia Liga das Nações 9 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Polônia x Bélgica Liga das Nações 14 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Bélgica x País de Gales Liga das Nações 22 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

País de Gales

8 de junho de de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA País de Gales 1 x 0 Ucrânia Eliminatórias 5 de junho de 2022 País de Gales 1 x 2 Holanda Liga das Nações

Próximas partidas