País Gales x Irã: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Sonhando com uma classificação, galeses e iranianos sabem que precisam vencer nesta sexta (25); veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando pela primeira vitória na Copa do Mundo 2022, País de Gales e Irã entram em campo na manhã desta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), em Al-Rayyan, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

As transmissões com suas devidas narrações e comentaristas ainda não foram confirmadas pelas emissoras.

Após arrancar um empate com os Estados Unidos na estreia, País de Gales agora busca um triunfo para tentar se aproximar da vaga à próxima fase. Os galeses estão na vice-liderança do grupo, com 1 ponto conquistado.

A equipe de Rob Page chega para a segunda rodada sem desfalques confirmados no elenco, embora Ethan Ampadu seja dúvida devido a uma pancada no tornozelo. No ataque, o experiente e artilheiro do time galês, Gareth Bale, está confirmado.

"É incrível marcar um gol na Copa do Mundo, mas prefiro os três pontos (...). Acho que a partir do segundo tempo (contra os EUA) a performance foi fantástica, mas agora é recuperar e vamos nós de novo", disse o jogador.

Do outro lado, o Irã foi "atropelado" pela Inglaterra ao ser goleado por 6 a 2 na primeira rodada. Além do prejuízo do placar, os iranianos perderam o goleiro Alireza Beiranvand para o duelo desta sexta, já que o goleiro se recupera de um ferimento na cabeça após uma forte dividida.

"Nós temos o privilegio de aprender muitas com a seleção inglesa. E vou dizer em conclusão que estamos muito melhor preparados agora para jogar contra Gales", disse o comandante Carlos Queiroz.

Escalações

Escalação do provável do País de Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore.

Escalação do provável do Irã: H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh; Taremi.

Desfalques

País de Gales

Sem desfalques confirmados.

Irã

Alireza Beiranvand se recupera de uma concussão após ferimento na cabeça.

Melhores apostas e dicas

O País de Gales é favorito contra o Irã nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória dos galeses, $ 3,20 no empate e $ 3,85 caso os iranianos ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,48 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,76 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 2,12 caso positivo, e $ 1,70 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo B

POS. TIME V E D SG PTS 1º Inglaterra 1 0 0 4 3 2º País de Gales 0 1 0 0 3 3º Estados Unidos 0 1 0 0 0 4º Irã 0 0 1 -4 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros de País de Gales na Copa 2022

Gareth Bale: 1 gol

Artilheiros do Irã na Copa 2022

Taremi: 2 gols

País de Gales e Irã: Participações em Copas

País de Gales disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. Em 1958, os galeses foram eliminados nas quartas de final. Desde então, a seleção viveu um hiato longe do Mundial.

Do outro lado, o Irã vai para a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018 foi eliminado em todas as ocasiões na primeira fase.

Quando é?