País de Gales: a convocação de Bellamy para as eliminatórias; na final, pode enfrentar a Itália

Craig Bellamy, técnico do País de Gales, divulgou oficialmente a lista dos 26 jogadores que disputarão a fase de repescagem para garantir uma vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026. Uma jornada em etapas, começando pela semifinal contra a Bósnia e Herzegovina, na quinta-feira, 26 de março, em um Cardiff City Stadium já com ingressos esgotados. Em caso de vitória, os Dragões enfrentarão na final o vencedor do confronto entre Itália e Irlanda do Norte, novamente em Cardiff, na terça-feira, 31 de março.
Quem vencer a repescagem viajará para a América do Norte para a fase final da Copa do Mundo, onde o sorteio já determinou a inclusão no Grupo B contra Canadá, Suíça e Catar. Enquanto isso, no momento, o País de Gales não contará com Ben Davies, do Tottenham, um dos nomes mais importantes da seleção galesa, fora de jogo devido a uma lesão no tornozelo.
Goleiros: Karl Darlow (Leeds), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield Utd), Tom King (Everton).
Defensores: Jay Dasilva (Coventry), Rhys Norrington-Davies (QPR), Dylan Lawlor (Cardiff), Ben Cabango (Swansea), Joe Rodon (Leeds), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff).
Meio-campistas: Ethan Ampadu (Leeds), Josh Sheehan (Bolton), Jordan James (Leicester), Liam Cullen (Swansea), Joel Colwill (Cardiff), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth).
Atacantes: Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke), Mark Harris (Oxford), Lewis Koumas (Hull City), Dan James (Leeds), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff).