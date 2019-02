Pai vê Neymar mais maduro e pronto para liderar seleção: "Está crescidinho"

Parente elogia o craque do Paris Saint-Germain e o vê mais preparado para liderar a seleção brasileira

Neymar da Silva Santos falou sobre a situação do filho no Paris Saint-Germain e seleção brasileira. O pai disse que o craque está "bem crescidinho" para lidar com as críticas e a pressão para liderar a equipe nacional.

Em entrevista ao canal SporTV, o familiar do jogador disse que ele já está preparado para tomar decisões.

"Eu acho que o meu filho hoje está bem crescidinho. Já é bem adulto, tem 27 anos, para saber o que ele acha que é bom para ele. Se é continuar ouvindo meus conselhos ou não. Ele não está amarrado ou preso em um sistema de opressão, pelo contrário. É um cara muito feliz e livre para fazer o que ele quiser, e da forma que quiser. Mas eu estar na vida do Neymar não significa que eu controlo", comentou.

"Eu administro a carreira do Neymar, é diferente. Eu tenho a gestão de carreira dele. Não dá para o Neymar, como um atleta profissional e do tamanho que se encontra, tomar conta da carreira dele. Ele não consegue fazer a agenda comercial. O Neymar tem uma gestão de carreira de sua imagem, da celebridade que ele virou. Não estou na vida dele para falar o que acontece dentro de campo. Tenho certeza que o Neymar tem muito mais talento que eu para me ensinar, eu não tenho que ensinar. Eu tenho conselhos de pai. A gente não vai se furtar, nunca, de ele ser júnior e eu Neymar", acrescentou.