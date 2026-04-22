Pai revela: jogador talentoso do Feyenoord tem “ofertas interessantes” na manga

Leo Sauer não tem do que reclamar em termos de interesse. É o que afirma o pai do atacante de 20 anos do Feyenoord em entrevista ao site eslovaco Aktuality.

Július Sauer é pai e agente de Leo. Infelizmente, o grande talento não voltará a jogar pelo Feyenoord nesta temporada.

“A partir de segunda-feira, ele volta ao Feyenoord, onde um programa específico já está pronto para ele. O plano é que, no verão, no início da pré-temporada, ele esteja totalmente pronto para voltar a treinar e disputar partidas”, conta Sauer pai.

A recuperação física de Sauer é o mais importante no momento. Uma transferência não parece estar em pauta. “Não temos pressa. Leo espera que o Feyenoord chegue à Liga dos Campeões, pois esse é um mundo totalmente diferente da Liga Europa ou da Liga Conferência. Ele acompanha todos os jogos e torce pelos companheiros.”

“Ao mesmo tempo, também estamos analisando outras opções. Elas existem e estão sendo discutidas seriamente, mas o mais importante é que ele se recupere. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses. O lado positivo é que todas as partes querem continuar com o Leo, o que mostra que há muita confiança nele.”

Sauer tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028. Apesar de uma temporada decepcionante, ele está em alta no mercado. “Certamente não está tudo parado, mas não quero que pareça que já estamos de olho em outro clube, mesmo que haja ofertas interessantes. Por enquanto, não estamos discutindo nada concreto sobre isso, porque o Feyenoord ainda tem um final de temporada importante pela frente.”

“Espero que haja mais clareza após a última partida, dependendo da classificação para a Liga dos Campeões. Nesse momento, o clube também vai querer se posicionar. Certamente há possibilidades interessantes”, conclui seu pai.