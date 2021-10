Pai reclama de falta de oportunidades para Reinier: "Tem algo estranho acontecendo no Borussia Dortmund"

Mauro Brasília lamenta a falta de minutos do filho no Borussia Dortmund: "Ele poderia trazer seu estilo diferente para o time"

Mauro Brasília não só conhece o futebol ao acompanhar o filho Reinier Jesus, de 19 anos, desde os primeiros passos em uma das categorias de base mais renomadas do futebol brasileiro, o Flamengo. Mas também conta com sua experiência no futsal, já que foi campeão mundial em 1985 na Espanha.

A partir disso, ele analisa entre tristeza e incompreensão a situação de Reinier no Dortmund, que amava o brasileiro antes do Real Madrid fechar sua contratação em 2020: “Poderia contribuir para a equipe com o seu diferente estilo de jogo, muito necessário em alguns jogos. Ele conhece como poucos a ideia da posse de bola, o controle do jogo. Parece que o Dortmund não entendeu, não percebeu esta boa opção.”

“Apesar deste pequeno atraso no início da sua carreira profissional na Europa, Reinier continua sendo um nome de prestígio em outros grandes clubes, e o Borussia perde dia a dia a oportunidade de se desenvolver e desfrutar de mais um jovem talentoso, mantendo a sua tradição. O jogador de futebol não é seu patrimônio. Algo muito estranho está acontecendo lá. É uma pena! Para nós dois!”

Rumores de saída na próxima janela

Os dados lhe dão razão, já que o papel do meio-campista não é o esperado nem pelo próprio jogador nem pelo Real Madrid desde que se transferiu. Na última temporada ele jogou apenas 339 minutos em 19 jogos, com uma média de 17,84 em cada partida...

Depois terminou em penúltimo lugar no elenco em participações, apesar de ter conquistado o ouro em Tóquio 2020 (participou de cinco dos seis jogos da seleção de André Jardine), sua realidade não mudou desde agosto. Está de 66 minutos em seis jogos, ou seja, uma média de 11 minutos para cada partida, sendo o 23º jogador do Dortmund em minutos jogados. Por tudo isso, rumores sobre uma saída em janeiro dispararam nos últimos dias...