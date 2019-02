Pai de Sala fala sobre sumiço do atacante: "Estou desesperado"

Buscas pelo corpo do atacante estão em andamento no Canal da Mancha; destroços da aeronave que transportava o jogador foram encontrados

Horacio Sala, pai do atacante argentino Emiliano Sala, admitiu em entrevista à emissora Crónica TV que sente angústia pela incerteza da situação do jogador, que desapareceu enquanto viajava de Nantes, na França para Cardiff, no País de Gales.

"Eu não consigo acreditar, estou desesperado. Minha mulher, meus dois filhos e alguns amigos de Emiliano estão lá (em Cardiff). Não me comuniquei com ninguém hoje, mas converso com eles todos os dias. Como meu celular não possui WhatsApp, é difícil eu falar com eles e eles falarem comigo", reconheceu Horacio.

As buscas pelos destroços do avião que transportava o centroavante foram retomadas de maneira particular, após a família pagar para que uma equipe chefiada pelo oceanógrafo David Merans realizasse o serviço.

Após o grupo ter encontrado boa parte da aeronave, a responsabilidade pelo trabalho foi repassada para a Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB).

Emiliano foi contratado junto ao Nantes pelo Cardiff City durante a janela de transferências de janeiro por 15 milhões de libras (cerca de R$ 75 milhões de reais). O piloto David Ibbotson era o outro tripulante que estava no voo.