Pai de Mbappé: “Pagamos um preço altíssimo pela fama de Kylian... e a sucessão de Deschamps será difícil para Zidane”

Wilfried Mbappé, pai do astro francês Kylian Mbappé, falou sobre os grandes sacrifícios humanos por trás do sucesso do filho, afirmando que o atacante do Real Madrid deixou a casa da família muito cedo e não voltou mais desde então — o que representa o lado sombrio da jornada rumo ao estrelato.

Em declarações à televisão francesa sobre a infância do filho, Wilfried Mbappé disse: “Gostaria de enfatizar os sacrifícios. Estamos falando dos sacrifícios que, no plano humano, representa a ideia de ter um filho que joga futebol. Eu vi Kylian sair de casa quando tinha 12 ou 13 anos”.

Wilfried acredita que, embora o sucesso do filho tenha mudado o rumo de sua vida, há algo muito precioso que ele perdeu e nunca poderá recuperar: o tempo que deveria ter passado ao lado de Kylian.

Ele acrescentou: “As pessoas não percebem isso, mas há muitas coisas que não temos, muitas coisas que nunca poderemos compensar e muitas coisas que não fizemos juntos”.

E continuou: “Hoje em dia, quem tem filhos para perdê-los aos 13 ou 14 anos? Ninguém... Não há pai ou mãe que possa dizer: ‘Meu filho saiu de casa aos 13 anos e nunca mais voltou!’. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. É o projeto dele, é uma história linda e tudo mais, mas a verdade é que, quando explico isso para alguns pais... eles não entendem. As pessoas não conseguem compreender, afinal ele já jogava no Mônaco ao lado de campeões...”.

Wilfried Mbappé também falou sobre sua opinião a respeito de Zinedine Zidane, diante das notícias que o apontam como candidato a técnico da seleção francesa, e disse: “Não sei se ele é o candidato ideal, mas seria ótimo”.

E concluiu: “Saberemos isso mais tarde, mas será muito difícil seguir os passos de Deschamps. Hoje podemos achar que ele tem muitos defeitos, mas assim que ele se for, descobriremos muitas qualidades nele. Não devemos esquecer o que ele conquistou nem o rico histórico que deixará para trás; e se o substituto for Zidane, ficaremos todos felizes”.