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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Pai de Mac Allister revela situação do contrato com o Liverpool em meio à incerteza sobre renovação

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O futuro de Alexis Mac Allister em Anfield ganhou destaque após revelações de seu pai sobre o atual estágio das negociações contratuais. Apesar de ser peça fundamental do meio-campo, o jogador da seleção argentina ainda não iniciou conversas formais sobre uma renovação com a diretoria do clube.

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Negociações para renovação de contrato ainda não começaram em Anfield

Mac Allister continua sendo uma peça fundamental no meio-campo do Liverpool sob o comando de Andoni Iraola, mas a incerteza começa a pairar sobre seu futuro a longo prazo em Merseyside. O jogador de 27 anos, que chegou ao clube vindo do Brighton em 2023, foi peça-chave da equipe que conquistou o título da Premier League na temporada 2024-25.

Ao falar sobre a situação atual, Carlos, pai de Alexis Mac Allister, observou que as recentes mudanças no comando técnico e na diretoria contribuíram para a falta de avanços imediatos.

“Ainda faltam 20 meses para o fim do contrato dele [Alexis Mac Allister]; o diretor esportivo [do Liverpool] mudou, assim como o treinador. A situação ainda está sendo analisada, e pode haver novidades antes do fim do ano”, disse Carlos em entrevista à ESPN.

Muito em jogo para o argentino campeão da Copa do Mundo

A qualidade de Mac Allister é indiscutível, e ele se firmou como peça-chave da equipe de Iraola nesta temporada. Foi titular em todos os jogos da Premier League e marcou um gol, além de balançar as redes três vezes na Champions League.

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“Ainda não começamos as conversas para a renovação; se tudo correr bem, ele vai renovar. Se não, tudo bem, seguirá seu caminho, como tantos outros. É um jogador jovem que conquistou a Copa América e a Copa do Mundo, foi vice-campeão na última [Copa do Mundo] e foi o jogador argentino que mais correu durante o torneio. Ele tem muitos recordes e conquistas que garantirão que sua carreira o leve a destinos de primeira linha. Quando você joga pelo Liverpool e pretende manter o mesmo nível de jogo, sabe que existem apenas seis ou sete equipes no mundo em que poderia jogar”, acrescentou Carlos.

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Permanência na Europa segue como prioridade

Apesar do atrativo de um retorno à América do Sul, Carlos Mac Allister foi enfático ao afirmar que o futuro imediato de seu filho está no futebol europeu. Desde que chegou ao clube, o meio-campista disputou 166 partidas pelo Liverpool, marcou 24 gols e deu 21 assistências.

“Não acredito que algum clube argentino hoje pense que Alexis [Mac Allister], Enzo Fernandez ou Julian Alvarez poderiam jogar no futebol argentino no ano que vem. Ele [Alexis] sabe que seu futuro ainda está na Europa; acabou de completar 27 anos”, esclareceu.

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Foco segue nas ambições do Liverpool

Enquanto a situação contratual segue indefinida, Mac Allister e seus representantes querem manter uma relação profissional com o Liverpool, que atualmente ocupa o quarto lugar na Premier League e o oitavo na classificação da Champions League. O Liverpool voltará a jogar após a pausa para as seleções em um aguardado confronto com o rival Manchester United em Anfield.

“Hoje, estamos falando apenas do Liverpool e concentrados apenas no clube. É uma questão de respeito que o clube e os torcedores do Liverpool merecem. Você não pode estar em um clube falando de outros. Quando está em um clube, precisa demonstrar o respeito e dar a importância que ele merece. Hoje estamos falando do Liverpool, que é um dos maiores clubes do mundo, mas, seja qual for o clube, você não pode desrespeitar quem o contratou, se interessou por você e fez um investimento financeiro muito significativo. Sempre falamos do Liverpool, da paixão de representar o clube, do sonho de conquistar títulos, e é só isso”, concluiu Carlos.