Pai de Guardiola não crê em Messi no City: "Meu filho nunca gostaria de ferir o Barcelona"

Valenti Guardiola admitiu que o treinador ficaria feliz com a chegada do craque, mas não acredita que isso vai acontecer

Lionel Messi no Manchester City? Talvez não, e por causa de Pep Guardiola. Pelo menos é isso o que diz o pai do treinador catalão, que garante que seu filho não gostaria de ferir o Barcelona tirando seu maior craque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O futuro de Messi ainda toma conta dos noticiários esportivos. O contrato do camisa 10 com o Barcelona se encerra ao final da atual temporada e uma renovação ainda não foi acertada - apesar de estar nos planos do novo presidente, Joan Laporta, desde antes de sua eleição -, bem como nenhuma proposta oficial chegou ao clube. As especulações, para caso o argentino deixe o time culé, apostam em Manchester City ou PSG, os dois times de maior poder financeiro na Europa, como possíveis destinos para o atacante.

Do lado francês, Messi tem seu ex-companheiro Neymar, com quem colheu bons frutos no Barcelona, e Angel Di Maria, colega de seleção argentina. Do lado inglês, Pep Guardiola, ex-treinador e fã declarado de Messi pode pesar na escolha. Para o pai do técnico, porém, ele não gostaria de reencontrar o craque nestas condições, já que nunca escondeu seu desejo de ver o craque encerrando sua carreira no Camp Nou.

"Não há nenhum clube no mundo que não queira ter Messi. Eu o vi jogar aos 12 ou 13 anos e fiquei surpreso. Ele era extraordinário nesse nível. Há muito poucos jogadores como Messi, e tenho certeza de que não desagrada Pep tê-lo no City", disse Valenti Guardiola a Emiliano Nunia. "Pep sempre viu Messi como o melhor, mas ele está no Barcelona. Josep nunca quis ferir o clube levando o jogador".

Valenti também declarou que, acima do Barcelona, seu time do coração, está a torcida por seu filho. "Eu sempre fui do Barcelona e sempre quis que eles ganhassem. Mas eu quero que Josep vença primeiro. Meu filho está primeiro, depois eu também gosto quando Barcelona ganha", disse.

E, se for assim, nesta temporada ele ainda tem boas chances de ficar feliz. O Manchester City de seu filho, além de estar muito próximo do título da Premier League - conquistado com apenas uma vitória -, também vai disputar, contra o Chelsea, a final da Liga dos Campeões. O Barça também segue com chances, mesmo que menores, de conquistar a liga nacional - é o terceiro colocado da La Liga com apenas dois pontos de desvantagem em relação ao Atlético de Madrid, com quem terá um confronto direto neste sábado (8).