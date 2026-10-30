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Oliver Maywurm
Traduzido por

Pai de ex-companheiro de equipe como intermediário: a curiosa transferência de um ex-jogador da seleção alemã para Paris

Campeonato Francês
K. Trapp
Paris FC

O ex-goleiro da seleção alemã Kevin Trapp revelou as circunstâncias curiosas em que se deu sua transferência para o Paris FC no verão de 2025.

"A transferência para Paris aconteceu mais por acaso, por meio do pai de Ellyes Skhiri", explicou Trapp no podcast Copa TS. Até então, ele havia jogado com o meio-campista tunisiano no Eintracht Frankfurt. Em 2023, Skhiri havia se transferido do 1. FC Köln, ao qual já retornou, para a SGE.

O pai de Skhiri "conhecia o então treinador do FC Paris. Foi assim que aconteceu o primeiro contato", explicou Trapp. Stephane Gilli, que treinava o clube da primeira divisão francesa na época, "me ligou e perguntou se eu consideraria a possibilidade. Conversamos por mais de uma hora na primeira ligação, e só dez minutos foram sobre futebol. Depois, falei com meu empresário, Volker Struth, e ele encaminhou a transferência", contou Trapp.

O goleiro, que disputou nove partidas pela seleção alemã, deixou o Frankfurt no verão de 2025, depois de um total de dez anos no clube, e foi para o Paris FC por um valor de transferência de um milhão de euros. Para Trapp, foi um retorno a uma cidade que já conhecia: ele havia jogado de 2015 a 2018 pelo rival local PSG.

Kevin Trapp é titular absoluto do Paris FC desde dezembro de 2025

No Paris FC, ele começou ficando no banco na maioria das vezes, mas é o titular absoluto desde dezembro de 2025. Na atual temporada da Ligue 1, o jogador de 36 anos entrou em campo sete vezes até agora e sofreu apenas sete gols. Assim, Trapp tem grande participação no bom início de temporada do Paris FC, que já somou 14 pontos nas oito primeiras partidas. O treinador desde o verão é Liam Rosenior, ex-técnico do Chelsea, enquanto Gilli e o Paris FC haviam se separado no fim de fevereiro.

Próximas partidas
PAR

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Campeonato Francês

01 de nov. de 2026

ASM

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Trapp desfalcou a equipe por doença na derrota por 2 a 1 para o RC Lens, no último fim de semana, apenas a segunda do time na temporada. Seu contrato em Paris vai até 2028.

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