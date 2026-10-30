"A transferência para Paris aconteceu mais por acaso, por meio do pai de Ellyes Skhiri", explicou Trapp no podcast Copa TS. Até então, ele havia jogado com o meio-campista tunisiano no Eintracht Frankfurt. Em 2023, Skhiri havia se transferido do 1. FC Köln, ao qual já retornou, para a SGE.

O pai de Skhiri "conhecia o então treinador do FC Paris. Foi assim que aconteceu o primeiro contato", explicou Trapp. Stephane Gilli, que treinava o clube da primeira divisão francesa na época, "me ligou e perguntou se eu consideraria a possibilidade. Conversamos por mais de uma hora na primeira ligação, e só dez minutos foram sobre futebol. Depois, falei com meu empresário, Volker Struth, e ele encaminhou a transferência", contou Trapp.

O goleiro, que disputou nove partidas pela seleção alemã, deixou o Frankfurt no verão de 2025, depois de um total de dez anos no clube, e foi para o Paris FC por um valor de transferência de um milhão de euros. Para Trapp, foi um retorno a uma cidade que já conhecia: ele havia jogado de 2015 a 2018 pelo rival local PSG.

Kevin Trapp é titular absoluto do Paris FC desde dezembro de 2025

No Paris FC, ele começou ficando no banco na maioria das vezes, mas é o titular absoluto desde dezembro de 2025. Na atual temporada da Ligue 1, o jogador de 36 anos entrou em campo sete vezes até agora e sofreu apenas sete gols. Assim, Trapp tem grande participação no bom início de temporada do Paris FC, que já somou 14 pontos nas oito primeiras partidas. O treinador desde o verão é Liam Rosenior, ex-técnico do Chelsea, enquanto Gilli e o Paris FC haviam se separado no fim de fevereiro.

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Trapp desfalcou a equipe por doença na derrota por 2 a 1 para o RC Lens, no último fim de semana, apenas a segunda do time na temporada. Seu contrato em Paris vai até 2028.