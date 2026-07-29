Pai de Bellingham revela surpresa estrondosa: reunião secreta para discutir a saída do Real Madrid

Um jornalista espanhol lançou uma bomba de peso a respeito do futuro do astro inglês Jude Bellingham dentro das paredes do Real Madrid, ao revelar uma reunião secreta que seu pai teve com a diretoria do clube merengue para discutir a possibilidade de uma saída.

De acordo com o que revelou o confiável jornalista espanhol Pepe Álvarez, Mark Bellingham, pai do jogador e seu empresário, reuniu-se com dirigentes do Real Madrid logo após o fim da temporada passada e os informou sobre o desejo de seu filho de não continuar no time.

Pepe Álvarez explicou, por meio de sua conta na rede social "X", que o pai de Bellingham justificou o pedido de saída pela existência de divergências técnicas com alguns responsáveis da comissão técnica, o que fez o jogador se sentir desconfortável dentro da equipe, apesar de sua condição de titular na escalação do treinador.

Acrescentou que a resposta da diretoria do Real Madrid foi firme e categórica, informando ao pai do jogador que Jude Bellingham não está à venda sob nenhuma circunstância, e que o clube o considera um dos pilares fundamentais de seu projeto futuro, sem qualquer intenção de abrir mão dele por mais atraentes que sejam as ofertas.

Este desdobramento vem abrir a porta para diversos questionamentos sobre o futuro do astro inglês, especialmente diante de sua constante associação a uma transferência para a Premier League, onde grandes clubes como Chelsea, Manchester City e Liverpool estão de olho nele.

Bellingham havia se juntado ao Real Madrid no verão de 2023, vindo do Borussia Dortmund em uma transação vultosa, e conseguiu rapidamente se impor como um dos melhores jogadores do mundo, contribuindo de forma direta para a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Espanhol pelo clube merengue em sua primeira temporada.