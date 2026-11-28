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O marroquino Abdellah Ouazane, jovem talento do Ajax, está perto de deixar o clube holandês no próximo verão europeu, em meio ao interesse de vários gigantes da Europa em contar com seu futebol. Enquanto isso, o Barcelona segue acompanhando sua evolução há dois anos, de olho na possibilidade de contratá-lo na próxima janela de transferências.

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De acordo com o jornal espanhol Sport, Abdellah Ouazane está batendo à porta dos grandes clubes europeus depois de fazer uma temporada excepcional pelo Ajax, na qual conseguiu se firmar no time principal com apenas 17 anos. Além disso, ele estreou pela seleção principal do Marrocos.

O nome de Ouazane não surgiu do nada. Há anos ele é considerado um dos talentos mais promissores do Marrocos e uma das joias formadas pela escola de futebol holandesa, que já revelou muitos astros para o mundo do futebol.

O Ajax é conhecido por ter um dos melhores sistemas de formação de jogadores da Europa, e Ouazane surge como o exemplo mais recente desse sucesso, depois que, nos últimos anos, o clube revelou nomes de destaque como Frenkie de Jong, Antony e Matthijs de Ligt.

O jogador marroquino disputou 23 partidas nesta temporada, sendo titular em 8 delas, e marcou 3 gols e deu 6 assistências, confirmando sua qualidade técnica e chamando a atenção de torcedores e olheiros.

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Esse desempenho despertou o interesse de diversos olheiros, a começar pelos dirigentes da seleção principal do Marrocos, pela qual Ouazane já disputou 3 jogos e marcou um gol, com assistência de Brahim Díaz, jogador do Real Madrid.

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Ouazane se destaca atuando pelo lado esquerdo, como um ponta que corta para o meio com a perna invertida. Ele também pode jogar como meia-armador, aproveitando sua técnica refinada no trato com a bola, além de ter condições de atuar pela direita com sua perna natural.

Liverpool e o desmentido

Como acontece com qualquer jovem talento do futebol europeu, não demorou para que surgissem clubes interessados em contratar o jogador marroquino, e o Liverpool, comandado por Andoni Iraola, foi o nome mais ligado a ele.

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Embora Ouazane seja representado em seus assuntos contratuais pela Forza Sports Group, seu pai, na condição de representante legal do jogador, faz questão de falar com a imprensa para esclarecer a verdade sobre os rumores envolvendo o futuro do filho.

Nesse contexto, o pai do jogador negou as notícias que ligavam o filho a uma transferência para o Liverpool. "Os rumores sobre o Liverpool não são verdadeiros", afirmou ele, em declarações ao site Africa Foot há alguns dias.

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Por outro lado, o pai de Ouazane explicou que o Ajax já apresentou uma proposta de renovação de contrato ao filho, mas que os valores que o clube holandês pode oferecer não correspondem às exigências financeiras do jogador.

A proposta de renovação está na mesa há mais de um mês, mas Ouazane e o pai decidiram adiar as negociações por enquanto e se concentrar primeiro no fim da temporada, antes de discutir o próximo passo.

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Com isso, as chances de o futuro do jogador entrar em pauta no próximo verão europeu parecem grandes, diante do interesse dos clubes europeus em contar com ele.

Valor de mercado continua subindo

O valor de mercado de Abdellah Ouazane vem crescendo de forma expressiva. Em setembro passado, antes da última atualização dos dados do site Transfermarkt, ele era de 1,5 milhão de euros.

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Em novembro deste ano, o valor do jogador saltou para 8 milhões de euros e, com o bom momento que ele vive na atual temporada, há chances de que volte a subir.

Embora o Ajax talvez não consiga atender às exigências salariais do jogador, o clube holandês pode compensar isso com uma bela quantia em uma eventual venda, sobretudo com a expectativa de que mais de um grande clube entre na disputa por sua contratação.

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Real Madrid e Barcelona no páreo

A lista de clubes interessados no jogador marroquino deve aumentar com a aproximação da janela de transferências de verão, até porque ele já recebeu uma proposta importante há um ano, quando ainda integrava as categorias de base do Ajax.

O Real Madrid chegou a se mexer para contratar Ouazane, e o jogador inclusive aceitou a proposta e viajou à Espanha para assinar o contrato, mas o negócio não foi concluído porque ele não passou nos exames médicos.

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O jogador marroquino voltou à Holanda para seguir sua carreira no Ajax, sob o comando de Michel, e vem apresentando atuações de alto nível na atual temporada.

Considerando a forma como o Real Madrid lida com seus jovens jogadores, talvez a transferência frustrada de Ouazane para o Castilla não tenha sido algo ruim para ele, já que conseguiu a oportunidade de se provar no time principal do Ajax.

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O Real Madrid não foi o único clube espanhol a demonstrar interesse no talento marroquino, já que o Barcelona também passou a acompanhá-lo há dois anos.

Na época, Ajax e Barcelona se enfrentaram na UEFA Youth League, e Ouazane fez uma partida de destaque apesar da pouca idade. Desde então, ele passou a ser observado pelos olheiros do clube catalão.

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A boa relação entre Ajax e Barcelona também facilitou o acompanhamento do jogador, que mostrou sinais promissores desde que passou a atuar nas categorias de base do clube holandês.

Agora que chegou ao time principal, o maior desafio de Ouazane neste momento será provar que consegue se manter na elite e consolidar seu espaço entre os jogadores de destaque.

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Se o jogador, nascido em 2009, continuar evoluindo no mesmo nível que mostrou nos primeiros meses da temporada, poderá se tornar um dos maiores talentos do cenário mundial.

As comparações feitas por alguns especialistas marroquinos chegaram ao ponto de compará-lo ao espanhol Lamine Yamal, astro do Barcelona, o que mostra o tamanho das expectativas em torno de seu futuro.

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Diante desse potencial, o Barcelona continua mantendo o jogador polivalente em seu radar, à espera de uma oportunidade adequada para contratá-lo e incluí-lo em um grupo de jogadores com potencial excepcional, capaz de transformá-los em estrelas de sua geração.