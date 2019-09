Pai de Ansu Fati queria ver filho jogando por Portugal: "agora ficou difícil"

Revelação do Barcelona recebeu passaporte espanhol e pode defender a seleção do país. Pai do atleta queria vê-lo com ao lado de Cristiano Ronaldo

Ansu Fati é um dos grandes nomes no início da temporada. O jogador de 16 anos se converteu no segundo mais jovem da história a estrear pelo ao entrar na partida contra o Betis. Ele é o mais novo a marcar pelo clube.

Nascido em Guiné-Bissau, ele recebeu passaporte espanhol e pode defender o país. No entanto, o seu pai, Bori Fati, revelou que gostaria de ver o filho com as cores de outra seleção.

Em entrevista ao jornal A Bola, o parente do jovem expressou o desejo de ver o jovem com as cores da seleção portuguesa.

"Meu sonho era ver meu filho jogando com e creio que esse também era seu sonho. Porém, agora é difícil. Há algum tempo, falei com a Federação Portuguesa de Futebol. A conversa foi positiva e ficamos de falar no dia seguinte, mas não me procuraram. Logo, com esses jogos que ele fez, a pressão da é muito forte e foi contatado diretamente pelo presidente da Federação Espanhola", declarou.

"Ele se sente português e eu também. E seria fácil que ele jogasse por Portugal, bastaria que Umabo Embaló, jogador do , o convencesse. É um grande amigo, fala todos os dias com Ansu. Tudo está nas mãos de Ansu. Ele tomará uma decisão agora. Sei que gostaria de jogar com Portugal. Quando está em casa, sempre tem uma camiseta de Portugal que ganhou de Umaro", acrescentou.