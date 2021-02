Pai de Alisson e Muriel é encontrado morto em barragem no Rio Grande do Sul

José Agostinho Becker, de 57 anos, teve a morte confirmada na noite desta quarta-feira (24) em Lavras do Sul

O pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, José Agostinho Becker, de 57 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24), horas depois de desaparecer em uma barragem no município de Lavras do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O caso está sendo tratado pela polícia civíl local como afogamento. O pai dos goleiros teria caído na água em uma propriedade da família Becker fica em uma localidade chamada de Rincão do Inferno, na zona rural do município.

Segundo o Uol, a polícia confirmou que o corpo de José Agostinho será levado para Lavras e vai passar por uma necropsia antes de ser transportado para Bagé.

José Agostinho, assim como seus filhos, também era goleiro. Em 2018, Alisson comentou sobre a tradição de sua família na posição em entrevista ao site do Liverpool.

"Eu tenho uma família de goleiros. Meu pai jogava pelo time do trabalho, minha mãe jogava no time de handball da escola e meu avô jogou no futebol amador".

Mais artigos abaixo

Diversos clubes do Brasil lamentaram a notícia nas redes sociais. O Internacional, clube que revelou Alisson e Muriel, foi um dos primeiros a se manifestar.

"É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor", escreveu o Colorado.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

Alisson e Muriel ainda não se manifestaram. Confira outras mensagens de clubes brasileiros à família Becker.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

Com muito pesar, o São Paulo FC recebe a triste notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson e Muriel. Nossas condolências e solidariedade aos dois atletas e a seus familiares. Muita força e muita luz neste momento. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 25, 2021

🏴 Nossa imensa solidariedade à família e à torcida do Flu. Muriel defendeu o Esquadrão em 2016 e sempre se mostrou um ser humano muito especial. Um abraço do tamanho do Maracanã #NotaDePesar https://t.co/s84wMwSEMm — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 25, 2021

Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do pai dos goleiros Alisson e Muriel.

Desejamos muita força aos amigos e a família neste momento de profunda dor. — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 25, 2021

O Botafogo lamenta a morte do pai dos goleiros Alisson e Muriel. O Clube deseja conforto a todos os amigos e em especial à família Becker neste momento de dor. 🙏🏼⭐️ — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 25, 2021

Toda a diretoria do #Galo, seus funcionários, atletas e torcedores expressam seu sentimento de dor e solidariedade aos familiares e amigos. — Atlético 😷 (@Atletico) February 25, 2021

Lamentamos, profundamente, o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson e Muriel. ⁣

⁣

Toda a nossa solidariedade e o mais sincero desejo de força para que os atletas e seus familiares possam superar este momento difícil. 🙏 — Chapecoense (De 🏡) (@ChapecoenseReal) February 25, 2021